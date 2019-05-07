Признать телезвезд Николая Баскова и Ольгу Бузову виновными в том, что подтолкнули его к решению вложить все свои средства в финансовую пирамиду, попытался через суд 47-летний житель Анапы Дмитрий Ружников. Он обратился в Кунцевский районный суд Москвы с иском о недостоверной рекламе, в котором просил взыскать 808 тысяч рублей с ООО "Кэшбери" и артистов Баскова и Бузовой.

Ружников, являющийся инвалидом первой группы, указал в иске, что потерял вложенные 808 тысяч рублей и других денег не имеет. По его словам, вложился в "Кэшбери" он именно под влиянием рекламных телероликов. Мужчина является инвалидом детства и с помощью "Кэшбери" хотел накопить средства на лечение в израильской клинике.

Согласно данным суда, соответчиками Баскова и Бузовой по иску значились ООО "Кэшбери" и Матюгина Н. (сотрудница организации, которой перечислялись деньги).

Согласно судебному решению, в удовлетворении искового требования Ружникову отказано. Суд не признал сложившиеся отношения договором поручительства, и в солидарном взыскании средств компенсации морального вреда истцу было отказано.

Кроме возврата вложенных 808 тысяч рублей Ружников требовал выплатить ему 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

На предыдущем судебном заседании Игорь Селивановский, представлявший интересы истца, заявил, что ответчики даже возражения на иск не прислали. По его словам, происходит полное игнорирование судебного разбирательства с противоположной стороны. Во вторник на процессе не присутствовали уже представители обеих сторон.

Напомним, в сентябре прошлого года Центробанк сообщил, что передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". В их деятельности были обнаружены признаки финансовой пирамиды: принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивная реклама в СМИ и соцсетях. В то же время ЦБ не обнаружил признаков реальной деятельности компаний. Финансовое учреждение предлагало людям инвестировать деньги в микрозаймы с доходностью до 600 процентов годовых. Кроме того, указанные организации не имели лицензий ЦБ. Через 2 недели после этого "Кэшбери" объявило перерыв в работе, а 1 ноября - о закрытии проекта и намерении создать новую компанию финансово-инвестиционной индустрии. Руководство финансовой пирамиды находится в бегах.

«Закон о рекламе в статье 5 содержит общие требования к рекламе, которые должны неукоснительно соблюдаться, а также раскрывает перечень оснований, при которых реклама может быть признана недостоверной, - напоминает руководитель практики интеллектуального и информационного права юридический группы «Яковлев и Партнеры» Анна Никитова. - Важно понимать и, что лица, играющие роль, являются всего лишь актерами-исполнителями, ответственность же за предоставление недостоверной информации должен нести рекламодатель, то есть лицо, в интересах которого такая реклама производится».

При рассмотрении дел о недостоверной рекламе, по словам юриста, истцу необходимо было предоставить доказательства того, что реклама вводит в заблуждение и содержит в себе сведения, которые противоречат действительности. «Зачастую реклама не содержит в себе столь конкретных данных, которые можно однозначно опровергнуть. Требование о признании сложившихся отношений договором поручительства вряд ли могло быть удовлетворено: отсутствует письменная форма договора, что является требованием закона, а несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. И, как следствие, отсутствие письменной формы, не были согласованы существенные условия поручительства, без которых спор не может быть рассмотрен по существу», - пояснила эксперт.