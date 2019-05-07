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07.05.2019 21:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гребли по-черному

Банда браконьеров заработала на икре 53 миллиона рублей
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 97(7855)
В Москве и Волгоградской области сотрудники полиции и ФСБ обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась реализацией браконьерской черный икры. Всего задержано 28 человек.

- Участников ОПГ подозревают в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Проще говоря, они в обход закона ловили рыбу, занесенную в Красную книгу РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На Дальнем Востоке нашли поддельную икру от компаний-фантомов

Злоумышленники закупали у браконьеров икру рыбы осетровых пород, расфасовывали ее в упаковки, на которые наклеивали логотипы имеющих лицензии рыбопромышленных предприятий. После этого контрафакт продавали в разных регионах страны.

Работали с размахом: у задержанных было изъято около 120 килограммов расфасованной икры, 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Общая сумма - свыше 53 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе обысков обнаружены сумки-холодильники, полиграфические наклейки, специализированная тара, крышки с логотипами официальных производителей, закаточные ключи, а также черновые записи и магнитные носители информации. Уголовное дело возбуждено по статье 258.1 УК России "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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