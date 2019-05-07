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07.05.2019 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани главврача обвинили в вымогательстве премий у подчиненных

Текст: Ирина Варламова (Астрахань)

В Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении главного врача Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в агентстве "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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По словам собеседника агентства, фигурант уголовного дела накануне 2018 года выписал своим сотрудникам премии. Однако потребовал, чтобы из 40 тысяч рублей каждый отдал ему половину. В общей сложности руководитель получил более 200 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя регионального управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье злоупотребление должностными полномочиями.

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