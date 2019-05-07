В Астрахани главврача обвинили в вымогательстве премий у подчиненных

В Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении главного врача Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в агентстве "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, фигурант уголовного дела накануне 2018 года выписал своим сотрудникам премии. Однако потребовал, чтобы из 40 тысяч рублей каждый отдал ему половину. В общей сложности руководитель получил более 200 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя регионального управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье злоупотребление должностными полномочиями.