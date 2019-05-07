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07.05.2019 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Китая

Текст: Александр Гавриленко

В Астрахани задержаны несколько россиян, наладивших поставки синтетических наркотиков из Китая в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

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Подробности силовики пока не разглашают. Известно, что сырье для изготовления наркотиков астраханцы закупали через интернет, а груз получали почтой. Их задержали с поличным в почтовом отделении, когда они забирали очередную посылку.

У задержанных прошли обыски, обнаружена наркотическая лаборатория и прекурсоры для производства синтетических наркотиков. Также задержан администратор интернет-магазина, который сбывал наркотики в Астраханской области. Все подозреваемые помещены под стражу. Если их вина подтвердится, им грозят внушительные тюремные сроки.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Борьба с наркотиками
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