В Астрахани пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Китая

В Астрахани задержаны несколько россиян, наладивших поставки синтетических наркотиков из Китая в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Подробности силовики пока не разглашают. Известно, что сырье для изготовления наркотиков астраханцы закупали через интернет, а груз получали почтой. Их задержали с поличным в почтовом отделении, когда они забирали очередную посылку.

У задержанных прошли обыски, обнаружена наркотическая лаборатория и прекурсоры для производства синтетических наркотиков. Также задержан администратор интернет-магазина, который сбывал наркотики в Астраханской области. Все подозреваемые помещены под стражу. Если их вина подтвердится, им грозят внушительные тюремные сроки.