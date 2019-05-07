Налоговая служба Крыма определила приоритеты в работе на нынешний год. Главным станет легализация доходов иностранных граждан, которые имеют на полуострове недвижимость и сдают ее в аренду. На втором месте - контроль за полнотой уплаты налогов в сельском хозяйстве, на третьем - переход на контрольно-кассовую технику нового образца.

Если с последним ситуация более или менее благополучная - налогоплательщики своевременно переходят на онлайн-кассы, то за легализацию доходов в традиционно теневых секторах приходится бороться. Наиболее сложно заставить работать в правовом поле РФ иностранных собственников крымской недвижимости.

- Это сложная категория с точки зрения контроля, но очень перспективная для роста налоговых поступлений в бюджет, - говорит руководитель управления ФНС по Республике Крым Роман Наздрачев.

Заставить нерезидента заплатить налоги непросто. Поэтому решили действовать через посредников.

- Например, гражданин Украины, имеющий в собственности несколько квартир в Ялте, находит физлицо - гражданина РФ, который от его имени заключает договор найма, получает денежные средства за аренду и перечисляет их наличными или безналичными в сопредельное государство, - объясняет он. - Эти факты получения денежных средств и перевода в другое государство мы будем фиксировать. И наказание может быть серьезным.

Сейчас формируют базу объектов недвижимости категории собственников. Налоговики начали составлять ее, исходя из количества объектов, и сейчас у них в наличии сведения о физлицах, имеющих в собственности десять и более объектов. Часть из них находится в легальном поле, но большинство - в тени.

- Совместно с органами местного самоуправления и ресурсно-бытовыми организациями мы отсекаем то имущество, которое не используется. Поэтому пока говорить о наличии полной базы данных рано, она собирается по крупицам, - добавил руководитель УФНС.

По экспертной оценке, легализация этого сектора позволит увеличить поступления налога на доходы нерезидентов на миллиарды рублей. Кроме того, в перспективе с такой недвижимости должен будет уплачиваться и налог на имущество. Но в России регистрация имущества проводится по заявительному принципу, и пока собственник добровольно ее не зарегистрирует, начислить налог на строение и землю невозможно. Еще одна перспектива наполнить казну Крыма - легализация зарплаты. За четыре месяца рост налоговых поступлений составил 113 процентов. Причем увеличиваются отчисления как в федеральный бюджет, основным источником которого является НДС, так и в консолидированный, где лучшая динамика у налога на прибыль, единого социального налога и НДФЛ. Кстати, рост последнего превышает рост среднемесячной номинальной зарплаты. И это говорит о том, что бизнес выходит из тени.

- Основной упор в работе в нынешнем году налоговые органы будут делать на дальнейшую легализацию зарплат, - говорит Роман Наздрачев. - Продолжаем отслеживать новые объекты строительства, как результат - в этом году на учет поставлено 65 обособленных подразделений, в том числе задействованных на строительстве трассы "Таврида". Дополнительно привлечено в бюджет 160 миллионов рублей. К завершению движется декларационная кампания: ожидается существенный прирост к уровню прошлого года и по количеству деклараций, и по общей сумме. Ожидаем плюсом как минимум три тысячи деклараций о доходах от сдачи жилья внаем. Процесс идет сложно, мы отдаем себе отчет, что объем теневого рынка жилья значительно больше, поэтому в нынешнем году будем применять новые инструменты.

Кроме того, перспективным направлением роста налоговых поступлений остается свободная экономическая зона. Сейчас ее деятельность чаще ассоциируется с выпадающими доходами: по информации УФНС России по РК, резиденты СЭЗ получили льгот на 9,6 миллиарда рублей. Но налоговики намерены и дальше пристально наблюдать за чистотой инвестиционной бизнес-среды. По словам Наздрачева, около 300 участников СЭЗ попали в зону риска, из них 52 инвестора уже исключены из реестра. Недобросовестные бизнесмены в первом квартале нынешнего года вынуждены были вернуть в бюджет 140 миллионов рублей ранее полученных преференций. Для сравнения: за весь прошлый год эта цифра составила около 260 миллионов рублей.

С будущего года в бюджете Крыма, скорее всего, появится еще один источник поступлений, налог на профессиональный доход.

- В настоящее время пилотный проект действует в четырех субъектах России, с большой долей вероятности налог будет введен во всех субъектах России в 2020 году, - сообщил Роман Наздрачев. - Надеемся, что большая часть жителей полуострова воспользуется этой системой налогообложения, потому что она максимально мобильна. Достаточно иметь в кармане телефон с установленным мобильным приложением "Мой налог".