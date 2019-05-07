В Крыму рассекречены документы о работе спецслужб в годы войны

Федеральная служба безопасности представила общественности и историкам документы о работе советских спецслужб на территории Крыма в годы войны и после освобождения полуострова. Это 156 документов, до последнего времени хранившихся под грифом "совершенно секретно". Ознакомиться с ними можно на выставке "Чекисты в третьем сталинском ударе", открывшейся в Центральном музее Тавриды.

В уникальной экспозиции собраны документы из Центрального архива ФСБ и ее крымского управления. 56 документов рассказывают о неизвестных подвигах сотрудников спецслужб.

Каждый документ - это судьба человека, результат секретной операции, поимки шпиона

- Это не просто сводки об освобождении того или иного города, - рассказал представитель УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю Сергей Терехов. - Каждый документ - это судьба человека, результат какой-то секретной операции, поимки шпиона.

Один из самых важных документов, представленных на выставке, знакомит с подвигом агента СМЕРШ под кодовым именем Дочурка. В августе 1943-го группа СМЕРШ Отдельной Приморской армии в составе двух девушек 20 и 22 лет была заброшена в Крым для оперативной работы.

- По накалу противостояния спецслужб, концентрации немецких разведшкол на одной небольшой территории с Крымом не мог сравниться ни один другой регион, - рассказал Сергей Терехов.

Одной из девушек удалось внедриться в такую разведшколу и передать данные о 65 немецких агентах, готовившихся к заброске в тыл Красной армии, или законспирированных "спящих" агентах, которых немцы хотели оставить в Крыму после отступления. Подлинное имя 22-летней героини остается под грифом "совершенно секретно" даже спустя 75 лет после освобождения Крыма - в рассекреченных документах ее фамилия закрыта.

- Согласно закону, раскрыть личные данные сотрудников разведки или контрразведки можно только с их личного согласия или согласия близких родственников, - рассказал доктор исторических наук Александр Зданович.

Но ведь многих героев уже нет в живых, а их потомки могут и не знать о роли своих дедов и прадедов в военные годы. Историки надеются, что к 75-летию Победы, которое страна будет отмечать в будущем году, на законодательном уровне произойдут изменения, и россияне узнают имена своих героев, хранящиеся до сих пор в архивах спецслужб.

На выставке можно увидеть и документы, рассказывающие о деятельности Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. В ее составе были воины-интернационалисты из США, Германии, Румынии, Польши, Испании, Вьетнама, Китая. В частности, испанцы из этого спецподразделения госбезопасности участвовали в партизанском движении Крыма. "Десять испанских подрывников были заброшены в Крым парашютами, - рассказал "РГ" кандидат исторических наук Александр Бутовский. - В 1943 году с их помощью партизаны полуострова пустили под откос восемь немецких эшелонов".