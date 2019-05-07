В Крыму зажгли тысячи свечей в память о жертвах концлагеря "Красный"

В Симферополе на мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный" горожане зажгли свечи в память о погибших.

В Мирном собрались несколько тысяч человек: жители пригорода и симферопольцы, а также представители власти. Они поднялись от жилого массива на улице Белова до высшей точки микрорайона - места, где в годы оккупации от рук немцев погибли полтора десятка тысяч людей.

- Очень красиво, и грустно, - поделилась впечатлениями местная жительница. - Я 14 лет живу внизу на Луговой улице. - С тех пор как на горке создали этот комплекс, каждый год ходим сюда. Все соседи ходят не сговариваясь. Все знают, что мы живем рядом с таким необычным и страшным местом. Ходим тут каждый день, с детьми гуляем, вроде бы привыкли. А сегодня сердце сжимается. Столько людей пришли, и все молчат.

Никто не произносил речей, на мемориале звучала лишь краткая история этого места в записи и поэма Роберта Рождественского "Реквием". В течение нескольких часов поток людей прошел через площадку, оставляя лампадки у "колодцев" и стены памяти.

Справка "РГ"

Мемориал открыли четыре года назад на месте крупнейшего в Крыму фашистского концентрационного лагеря в годы Великой Отечественной войны. Он находится на окраине села Мирное, примыкающего к Симферополю. Там немцы убивали евреев, подпольщиков и партизан. За два года в нем уничтожили до 15 тысяч человек в 20 ямах и девяти колодцах.

- Идея создания комплекса возникла в 2011 году, - рассказал глава Госсовета РК Владимир Константинов. - На его месте стоял скромный обелиск, который не соответствовал масштабу событий, произошедших там. Мы подняли документы, восстановили события военных лет в "Красном", собрали информацию. Материалы жуткие - не каждый сможет их перечитать.