В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

В Москве 10 мая 2019 года в Парке Победы на Поклонной горе будет дан праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. 12 залпов расцветят небо в 22 часа. Более 2000 фейерверков обеспечат самоходные комбинированные пусковые салютные установки на базе автомобиля "КАМАЗ-5350м".

Это событие - часть масштабного проекта, реализуемого министерством обороны РФ с апреля 2019-го по 9 мая 2020 года в честь 75-летия освобождения городов-героев СССР, а также столиц европейских государств. Так, 10 апреля эту дату отметил город-герой Одесса. А 10 мая огненные шары и фигуры распустятся в московском небе в память об освобождении Севастополя.

Ведь ровно 75 лет назад, в час ночи 10 мая 1944 года, Москва от имени Родины салютовала воинам-освободителям Севастополя по высшему разряду - 24 залпами из 324 орудий. А по радио был передан приказ Верховного главнокомандующего: "Войска 4го Украинского фронта несколько часов тому назад штурмом овладели крепостью и военно-морской базой на Черном море - городом Севастополем".

Оккупация Севастополя немецко-фашистскими войсками длилась долгих 22 месяца. Крымская наступательная операция стала первой крупной за годы войны, когда потери наших войск были намного меньше, чем потери противника. Так, Германия утратила 33,7 тысячи солдат и офицеров, а войска 4-го Украинского фронта и Черноморский флот за это же время - убитыми около 17,5 тысячи человек.

В Севастополе 75-летие освобождения начали отмечать заранее. Так, на Мемориальном братском кладбище в поселке Дергачи перезахоронили останки 159 защитников и освободителей Севастополя, обнаруженных в рамках "Вахты памяти" с мая 2018-го по май 2019 года. Среди них - останки воентехника Анатолия Молчанова, найденные в августе прошлого года.

- 72 года наша семья не знала где он, - сказала на церемонии племянница Анатолия Молчанова. - Был прислан документ, что он пропал без вести в боях за освобождение Севастополя. Более 50 лет папа искал своего старшего брата - обращался в архивы, находил его командиров и сослуживцев. И вот сейчас мы уже знаем, где он будет похоронен. Огромное спасибо и низкий поклон ребятам из поисковых отрядов.

Всего с 2014 по 2018 год со всеми воинскими почестями в Севастополе преданы земле более 500 останков павших воинов, обнаруженных поисковиками.

5 мая на мемориальном комплексе "Сапун-гора" у Обелиска Славы торжественно открылся историко-патриотический фестиваль "Знамена Победы". Перед реконструкцией штурма Сапун-горы школьники вынесли девять томов "Книги памяти", на страницах которой - более 119 тысяч имен погибших, пропавших без вести, умерших от ран в боях за Севастополь в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня презентованы две новые книги - это сборник документальных очерков "Герои битвы за Севастополь" и 9-й том "Книги Памяти города-героя Севастополя". В первом опубликованы материалы о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, получивших почетные звания и награды за оборону и освобождение Севастополя в период Великой Отечественной.

Также сегодня состоялось торжественное открытие памятника Советским воинам, павшим у подножия Сапун-горы в 1941-1942 годы и открытие Музейной комнаты боевой славы Севастополя. В экспозиции представлено порядка 50 экспонатов, найденных на месте строительства электростанции в окрестностях Федюхиных высот.

Кстати

Сегодня же в Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Победы 9 мая. В механизированной колонне были задействовали порядка 70 единиц боевой техники береговых войск и армейского корпуса, входящего в состав Черноморского флота, а также образцы вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Возглавила колонну легендарная "Катюша" - пусковая установка БМ-13. За ней своим ходом прошли танки Т-34, ИС-2 и самоходная артиллерийская установка СУ-76. Это техника в преддверии Дня Победы была восстановлена специалистами ремонтных подразделений Черноморского флота.

Военный парад войск Севастопольского гарнизона начнется на центральном городском кольце в 10 часов. После него пройдет шествие колонн автомобильно-мотоциклетной группы "Красная армия", шествие общественных организаций ветеранов и колонны "Бессмертного полка". В 19 часов на площади Нахимова начнется праздничный концерт, а в 22 часа над акваторией Севастопольской бухты - праздничный салют.