В Ростове поликлиники оштрафовали за просроченные лекарства

Две поликлиники Ростова при оказании неотложной помощи лечили пациентов, в том числе лекарствами с истекшим сроком годности. Об этом сообщили в прокуратуре Ворошиловского района города.

Более того проверка выявила в этих организациях серьезные нарушения гигиенических требований. Например, врачи практически не всегда следили за качеством воздушной стерилизации медицинского инвентаря, а это серьезное нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. В некоторых кабинетах приема врачей было грязно.

В результате прокуратура возбудила несколько административных дел и оштрафовала ответственных должностных лиц этих поликлиник - на 30 тысяч рублей каждого.