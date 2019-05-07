В Волгограде директора лифтовой компании раздавил лифт

Директор компании по продаже и установке лифтов погиб при монтаже собственного оборудования на железнодорожном вокзале Волгоград-1. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По словам экспертов, трагедия произошла из-за нарушения техники безопасности при пусконаладке. В результате при монтаже лифта директор получил травму головы, от которой скончался на месте.

Следователи уже осмотрели место происшествия и начали проверку, которая должна установить все детали происшествия. После этого будет принято процессуальное решение, сообщают следователи.