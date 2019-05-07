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07.05.2019 10:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгограде зафиксирован первый случай заражения крымской лихорадкой

Текст: Лариса Ионова

Роспотребнадзор Волгоградской области сообщил о первом в регионе случае заболевания крымской геморрагической лихорадкой.

Фото: depositphotos.com
Пик активности клещей придется на майские праздники

Житель Суровикинского района заразился опасным вирусом после укуса клеща. Всего с начала сезона активности этих зловредных насекомых в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились около трехсот жителей Волгограда и области.

Еще сложнее ситуация в Ростовской области. В лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью обратились 889 человек, их них - 358 дети. Специалисты предупреждают, что большинство муниципальных образований области региона находится в зоне природных очагов крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая заболевания КГЛ: в Сальском, Зимовниковском и Пролетарском районе.

Фото: iStock
В Роспотребнадзоре дали советы, как защититься от клещей

- В клещах, собранных в Ростова-на-Дону, урочище Щепкино, роще поселка Александровка, в Батайске, Куйбышевском и Сальском районе обнаружены боррелии (вызывающие у человека боррелиозы, болезнь Лайма, возвратный тиф); в Азовском и Аксайском - анаплазма (грозит анаплазмозом), - рассказала начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светлана Ненадская. - Главам муниципалитетов направлены письма-требования о немедленном выполнении истребительных мероприятий.

Кстати

На исследование клещей принимает Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 13-б, с 8.30 до 15.30 в рабочие дни и с 9.00 до 15.00 по выходным; Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я Линия, д. 67, к. 301, с 9.00 до 16.40, включая выходные и праздничные дни.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область ЮФО Ростовская область Опасно: клещи
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