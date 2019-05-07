Тюменская область вместе с северными автономиями - не только центр одной из крупнейших на планете нефтегазовых провинций, но и богатейший по запасам древесины макрорегион. Однако в его экономике вклад от использования лесных ресурсов пока малозаметен. На юге территории осваивается лишь десятая часть расчетной лесосеки, то есть оптимального для вырубки объема. Власти хотят эту долю намного увеличить, как и величину глубокой переработки. Задача, как выяснилось, не из простых.

Продукция фанерных заводов пользуется спросом даже за рубежом, однако инвесторы не спешат создавать такие производства в Сибири. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Тайга перестояла

По выражению доктора экономических наук Игоря Григорьева, перестойный лес, как и залежавшуюся колбасу, будущим поколениям не оставишь. Он болеет, гниет, горит и вместо дохода приносит убыток. Но, как заметил председатель ассоциации лесозаготовителей и деревообработчиков Тюменской области Андрей Мединцев, 10-процентная планка заготовок соответствует уровню спроса на древесину и производительности профильных производств. Еще в прошлом десятилетии группа финских экспертов пришла к выводу, что сырьевой потенциал региона позволяет запустить здесь восемь мощных заводов глубокой переработки. В прошедшие годы наращивал обороты, непрерывно проводя модернизацию, фанерный комбинат, заработала группа новых небольших предприятий, но крупных так и не появилось. Поскольку 63 процента зеленого ресурса приходится на низкорентабельные лиственные породы, надежды возлагались на строительство целлюлозно-бумажного предприятия. Однако проект не реализован.

Совершить рывок способен только крупный бизнес, убежден Мединцев. Еще крайне нужен доступ к кредитным линиям.

- Дефицит заемных средств стреноживает лесопромышленный комплекс. Для банков он - высокорисковый сектор. Предоставленной когда-то возможностью отдавать в залог права на аренду участка у нас, насколько знаю, никто не воспользовался, а сейчас и ее лишены, - говорит глава ассоциации.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин видит выход в создании производств с гарантированно высокой добавленной стоимостью, ориентированных, в частности, на выпуск гипрокартона, крафтовой бумаги. Под них проще взять кредит, они позволят также иметь достойную экспортную выручку (сейчас годовой оборот составляет всего 46 миллионов долларов). С главой ТПП согласны в профильном департаменте правительства области, где подчеркивают, что целлюлозное направление остается в числе приоритетных. В портфеле инвестпроектов есть и весьма масштабные.

Освоению массивов ценных хвойных лесов, коих в северо-восточной зоне региона предостаточно, препятствует недостаток дорог либо полное их отсутствие. Строительство километра лесовозной трассы в РФ обходится в два с лишним раза дороже, чем в Финляндии. Дают знать о себе расстояния, болотистые грунты, которые для Западной Сибири очень характерны. В итоге в стоимости хлыста преобладают дорожно-транспортные траты.

- Как их уменьшить? В кругу лесопромышленников обсуждают два варианта. Первый: государство как собственник земель прокладывает дороги в чащобах, а потом сдает в аренду лесопользователям. Второй: бремя расходов берут на себя заготовители, а государство после завершения работ выкупает у них дороги по остаточной стоимости. К слову, отечественное машиностроение не сумело наладить выпуск надежной техники и оборудования для нужд лесной отрасли, включая дорожно-строительные машины. Использование импорта же приводит к удорожанию процесса, главным образом за счет необходимости периодически закупать отнюдь не дешевые расходные материалы и запчасти, - объясняет Игорь Григорьев.

На зарубку счетоводам

В Тюменской области арендаторы лесных участков представляют, за редким исключением, малый бизнес. Одно из таких предприятий со штатом около 30 человек возглавляет Юрий Жбанов, недавно, кстати, удостоенный национальной ассоциацией "Русский лес" премии "Лучший лесопользователь". Он вспоминает, что на старте освоения базовой территории, случалось, на дороге трактор увязал, сейчас же "и легковушки проезжают". Предприниматель переработку древесины наращивает, закупает дополнительное оборудование, но с опаской: сырья уже не хватает. Свободные участки для заготовки древесины находятся в 100-200 километрах, их отдаленность обходится в копеечку.

Перестойный лес будущим поколениям не оставишь: он болеет, гниет, горит и вместо дохода приносит убыток

- Мы проанализировали затраты за последние десять лет. Ставка аренды поднялась на 264 процента. Уровень потребительских цен, согласно данным Росстата, с 2008 года увеличился на 84 процента, тогда как техника, горючее подорожали значительно больше. На аукционах цены взлетают, принося очевидную выгоду бюджету, только она сиюминутная: в лес заходят все чаще те, кто, не заботясь о грамотной, бережной его разработке, о перспективе, желает как можно быстрее "нарубить" - окупить вложения и уйти прочь. Думаю, будет лучше для всех, если государство возьмет на себя роль заказчика комплексного освоения лесной территории с предварительной подготовкой инфраструктуры, - полагает Юрий Жбанов.

Он перечисляет препоны - бюрократические и нормативные, которые приходится преодолевать лесопромышленникам. Например, необходимость после завершения лесоустройства вносить изменения в договор аренды через судебную инстанцию, на что уходит добрых полгода. Негодование предпринимателя вызывает, на его взгляд, плохо выполненная технологическая отладка системы учета заготовки древесины и сделок с ней "ЕГАИС лес": "Бывает, мои сотрудники ночами не спят, пытаясь занести в систему данные, а она "сопротивляется", и служба техподдержки не в силах помочь. Между тем штрафы за опоздание нещадные". Ранее о претензиях к системе Жбанов рассказал на Национальном лесном форуме - под аплодисменты аудитории. Следовательно, проблема не частная.

Острые вопросы руководитель малого предприятия задает по поводу рубок на участках, предназначенных для добычи полезных ископаемых, скажем, песка. Таковых на юге региона много. Заготовленная на них древесина, а это сотни тысяч кубометров, поступает преимущественно в теневой оборот, реализуется за наличные, с горечью констатирует Юрий Жбанов и предлагает вывести ее в легальное поле следующим образом:

- Лот на разработку недр следует делить на две части: на собственно добычу и отдельно - на вырубку в границах лицензионного участка со всеми вытекающими отсюда условиями для заготовителя.

Взрастит ли лес нефтяник?

Тем временем сами недропользователи, в частности нефтегазопромысловые компании, пытаются доказать, что требование законодателей, обязывающих их самим заниматься лесовосстановлением, крайне нерационально и требуется взвешенный подход к его организации.

В этом ракурсе показательна Югра. Большая часть ее территории - лицензионные участки добывающих предприятий. Деревья вырубают под прокладку трубопроводов, ЛЭП, дорог, размещение скважин и прочих объектов производственной инфраструктуры. Под просеками и рукодельными таежными проплешинами - миллионы гектаров. Затраты на компенсационные посадки измеряются миллиардами рублей. Нефтяников не столько расходы волнуют, сколько необходимость самостоятельно и форсированными темпами заниматься несвойственным им делом, которое подразумевает создание специализированных подразделений в составе компаний. В нашей стране сегодня и посадочный материал в дефиците, и кадры, признает Миниразиф Риянов, представитель-координатор предприятий ТЭК для обсуждения вопросов лесовосстановления в органах власти с участием Российского союза промышленников и предпринимателей.

Его коллега, начальник управления землепользования "Юганскнефтегаза" Евгений Шатилов обращает внимание на необходимость профессионального подхода к лесовосстановлению, особенно в югорской тайге, где преобладают топи. Дилетантский подход здесь неприемлем.

- В автономии от сплошных и бездумных посадочных работ в местах вырубок мало проку. Зато можно деньги освоить, буквально утопив их в болоте. Существует опасность формальных отчетов федеральным структурам, когда цифры на бумаге важнее фактического результата, - разделяет тревоги нефтяников замдиректора Сибирской лесной опытной станции по научной работе Андрей Николаев.

- Наша солидарная позиция такова: компании ТЭК, дабы не уподобляться пирожнику, тачающему сапоги, перечисляют целевые средства специализированным предприятиям на возрождение полноценных лесоводческих хозяйств, но непосредственно за лесовосстановление отвечать не должны, - заключает Миниразиф Риянов.

По словам депутата Госдумы Валентины Пивненко, аргументы весомые, заслуживают изучения.