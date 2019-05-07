Миллион рублей взыскал суд с бывшего главы города Арамили Владимира Герасименко за бюджетную задолженность перед компаниями, которые выполняли муниципальные контракты. Для Урала ситуация уникальная.

По данным прокуратуры, три года назад, когда администрацию Арамили возглавлял Герасименко, долги небольшого муниципалитета с населением чуть более 15 тысяч человек перед субъектами малого и среднего бизнеса достигли 60 миллионов рублей. Получалось, что предприниматели, законно выигравшие торги на проведение работ по благоустройству, оказывались невольными спонсорами расцвета городка.

Забывчивостью в расчетах с малым бизнесом страдают многие муниципальные чиновники. Денежный вопрос нередко решался через систему откатов, когда бизнесмены соглашались делиться с чиновниками частью суммы контракта, что в конечном счете завершалось уголовными делами по коррупционным статьям. Но на этот раз уральские предприниматели переговорам тет-а-тет предпочли обращение в прокуратуру и суд.

- Конфликтная ситуация, повлекшая крупный долг, в частности, сложилась при исполнении договора о ремонте дорог в Арамили. Экс-глава заключил контракт, несмотря на то что в бюджете отсутствовали необходимые средства. В результате принятые на муниципалитет бюджетные обязательства были превышены на сумму более 20 миллионов рублей, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Суд встал на сторону оставшихся на бобах предпринимателей. Муниципалитету пришлось выплачивать предусмотренную договором сумму плюс проценты и судебные расходы. Компенсировать хотя бы малую часть потерь администрация решила за счет бывшего мэра Арамили: согласно положениям Гражданского кодекса РФ, орган местного самоуправления имеет право требовать с виновника долгов регрессного возмещения понесенных расходов.

Герасименко с аргументами бывших коллег и суда не согласен. Он упирает на благородство своих целей.

- Я построил две дороги в микрорайоне Южный. Этому району уже 30 лет, но там ни одной дороги, по которой можно было бы нормально проехать, не было, - пояснил он журналистам.

По словам экс-главы, зная о скудости местного бюджета, он все же рискнул объявить конкурс, предполагая, что впоследствии получит финансовую поддержку из дорожного фонда, но "деньги до нас не довели". Чиновник намерен обжаловать решение суда.