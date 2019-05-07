По данным прокуратуры, три года назад, когда администрацию Арамили возглавлял Герасименко, долги небольшого муниципалитета с населением чуть более 15 тысяч человек перед субъектами малого и среднего бизнеса достигли 60 миллионов рублей. Получалось, что предприниматели, законно выигравшие торги на проведение работ по благоустройству, оказывались невольными спонсорами расцвета городка.
Забывчивостью в расчетах с малым бизнесом страдают многие муниципальные чиновники. Денежный вопрос нередко решался через систему откатов, когда бизнесмены соглашались делиться с чиновниками частью суммы контракта, что в конечном счете завершалось уголовными делами по коррупционным статьям. Но на этот раз уральские предприниматели переговорам тет-а-тет предпочли обращение в прокуратуру и суд.
- Конфликтная ситуация, повлекшая крупный долг, в частности, сложилась при исполнении договора о ремонте дорог в Арамили. Экс-глава заключил контракт, несмотря на то что в бюджете отсутствовали необходимые средства. В результате принятые на муниципалитет бюджетные обязательства были превышены на сумму более 20 миллионов рублей, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Суд встал на сторону оставшихся на бобах предпринимателей. Муниципалитету пришлось выплачивать предусмотренную договором сумму плюс проценты и судебные расходы. Компенсировать хотя бы малую часть потерь администрация решила за счет бывшего мэра Арамили: согласно положениям Гражданского кодекса РФ, орган местного самоуправления имеет право требовать с виновника долгов регрессного возмещения понесенных расходов.
Герасименко с аргументами бывших коллег и суда не согласен. Он упирает на благородство своих целей.
- Я построил две дороги в микрорайоне Южный. Этому району уже 30 лет, но там ни одной дороги, по которой можно было бы нормально проехать, не было, - пояснил он журналистам.
По словам экс-главы, зная о скудости местного бюджета, он все же рискнул объявить конкурс, предполагая, что впоследствии получит финансовую поддержку из дорожного фонда, но "деньги до нас не довели". Чиновник намерен обжаловать решение суда.