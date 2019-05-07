Новости

В Петербурге пройдет выставка "История России глазами детей" 20:21
ЦПК подготовит космонавтов к высадке на Луну, Марс и другие планеты 20:01
Турция отказалась от ограничительных мер для российской металлопродукции 19:39
Минэкономразвития прогнозирует снижение в мае годовой инфляции до 5% 19:29
Во Франции взяли в заложники посетителей табачного магазина 19:26
В Крыму ФСБ задержала 15 организаторов подпольных казино 19:23
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса 19:18
Петербургский суд смягчил приговор "ловцу покемонов" Соколовскому 19:18
В Дагестане загорелась АЗС, расположенная на федеральной трассе 18:42
В Башкирии задержали поджигателя, виновного в гибели женщины и детей 18:40
Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка 18:39
Названы самые продаваемые автомобили в истории 18:31
Британия будет участвовать в выборах в Европарламент 18:28
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей 18:28
В Нижнем Новгороде на детей обрушилась кирпичная стена сарая 18:25
Дом ямщика Ширяева в Москве стал объектом культурного наследия 18:18
Калужская художница попала в Книгу рекордов России 18:03
Суд оставил под арестом семерых обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 18:02
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в "Дружбе" 17:56
Проект моста в Киеве был взят у швейцарских архитекторов без разрешения 17:53
СМИ: ЦСКА продаст Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро 17:50
Ученые обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров 17:47
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров 17:34
В Прикамье суд арестовал троих сотрудников химзавода по делу о взрыве 17:29
При пожаре на индийском авианосце погиб офицер 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 19:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Переоценил бюджет

Экс-мэр расплатится из своего кармана за долги перед предпринимателями
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 7856(98)
Миллион рублей взыскал суд с бывшего главы города Арамили Владимира Герасименко за бюджетную задолженность перед компаниями, которые выполняли муниципальные контракты. Для Урала ситуация уникальная.

По данным прокуратуры, три года назад, когда администрацию Арамили возглавлял Герасименко, долги небольшого муниципалитета с населением чуть более 15 тысяч человек перед субъектами малого и среднего бизнеса достигли 60 миллионов рублей. Получалось, что предприниматели, законно выигравшие торги на проведение работ по благоустройству, оказывались невольными спонсорами расцвета городка.

Забывчивостью в расчетах с малым бизнесом страдают многие муниципальные чиновники. Денежный вопрос нередко решался через систему откатов, когда бизнесмены соглашались делиться с чиновниками частью суммы контракта, что в конечном счете завершалось уголовными делами по коррупционным статьям. Но на этот раз уральские предприниматели переговорам тет-а-тет предпочли обращение в прокуратуру и суд.

Фото: Violetkaipa/iStock
Как будут поддерживать моногорода в России

- Конфликтная ситуация, повлекшая крупный долг, в частности, сложилась при исполнении договора о ремонте дорог в Арамили. Экс-глава заключил контракт, несмотря на то что в бюджете отсутствовали необходимые средства. В результате принятые на муниципалитет бюджетные обязательства были превышены на сумму более 20 миллионов рублей, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Суд встал на сторону оставшихся на бобах предпринимателей. Муниципалитету пришлось выплачивать предусмотренную договором сумму плюс проценты и судебные расходы. Компенсировать хотя бы малую часть потерь администрация решила за счет бывшего мэра Арамили: согласно положениям Гражданского кодекса РФ, орган местного самоуправления имеет право требовать с виновника долгов регрессного возмещения понесенных расходов.

Герасименко с аргументами бывших коллег и суда не согласен. Он упирает на благородство своих целей.

- Я построил две дороги в микрорайоне Южный. Этому району уже 30 лет, но там ни одной дороги, по которой можно было бы нормально проехать, не было, - пояснил он журналистам.

По словам экс-главы, зная о скудости местного бюджета, он все же рискнул объявить конкурс, предполагая, что впоследствии получит финансовую поддержку из дорожного фонда, но "деньги до нас не довели". Чиновник намерен обжаловать решение суда.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил не задерживать выплаты после ЧП в Шереметьево
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
В России упростят процедуру признания инвалидности