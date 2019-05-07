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07.05.2019 13:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Как "расцвела" на уральском фарфоре дальневосточная роза-ругоза

Текст: Ксения Дубичева
В екатеринбургском музее дизайна открылась выставка "Сысертский фарфор": более 200 изделий со времени его зарождения до последних образцов, многие из которых украшены фирменной розой - розой-ругозой, если придерживаться ботанической классификации.
Фото: Ксения Дубичева/РГ Фото: Ксения Дубичева/РГ
Фото: Ксения Дубичева/РГ

На Урале не было семьи, где не пили бы из сысертских чашек, а по праздникам не доставали бы из серванта сервиз с фирменным клеймом - белкой, которая держит шишку. Старожилы помнят очереди в хозяйственные магазины Свердловска, где обещали "выбросить" посуду. Сейчас фарфоровому заводу по части столовой утвари трудно тягаться с современными предприятиями, но художественные достоинства его продукции неоспоримы: на выставках ее буквально сметают с прилавков коллекционеры. Ручная роспись и ручная отливка тонкостенного фарфора до сих пор применяется на предприятии.

Фото: Олег Тихонов
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Фирменная розовая роза "расцвела" на сысертском фарфоре в 70-х годах прошлого века как плод ученых изысканий и промышленного озеленения. В то время выдающийся искусствовед Василий Барадулин с рюкзаком и фотоаппаратом обходил весь Урал в поисках аутентичных образцов народного творчества. Значение его экспедиций трудно переоценить: он заново открыл утраченную было урало-сибирскую маховую роспись - цветные букеты, которые украсили тагильские подносы, салдинскую бересту и туринскую резьбу. На основе его открытий сысертские художники разработали свои цветы.

- Адаптировали для фарфора традиционную уральскую розу, где лепестки пишутся поворотом кисти. На небольших изделиях сложной формы она стала мельче и не такой размашистой, - объясняет куратор выставки Ольга Иванова. - В традиционной росписи на кисть набирают две краски, причем одна - обязательно белая. В Сысерти обходятся без нее, потому что фарфор белый.

Появление скромной, но гордой розовой розы на керамике совпало с появлением на Урале неувядающей розы-ругозы, которой тогда массово озеленяли здешние города. И сейчас пешеходы на улицах Екатеринбурга довольно часто встречаются с крепкими кустами ругозы - шиповника морщинистого. Трогать их чревато - они феноменально колючие, зато круглые и крупные плоды - это целый "алфавит" витаминов, в них содержатся, например, В, К, Р, С, Е, а из лепестков можно варить варенье.

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- Этот вид интродуцирован с Дальнего Востока, легко акклиматизировался, морозоустойчив (выдерживает до минус 40 градусов), распространен в городских посадках, - рассказал "РГ" Евгений Флягин, ученый секретарь Ботанического сада УрО РАН. - И в отличие от уральского шиповника, ругоза цветет практически все лето.

Цветущий восточный "гость" настолько успешно прижился на Уральских горах, что стал "визитной карточкой" одного из самых крупных народных промыслов - фарфора Сысерти.

Справка "РГ"

Наладить производство фарфора на Урале пытались еще в XIX веке: подходящая глина есть - что ж не попробовать? Но уральские мастерские не выдержали конкуренции с крупными промышленными центрами и занимались только "домашним" производством немудрящей посуды для жителей окрестных сел. Так же и на берегах реки Сысерти из местных цветной и белой глин понемногу лепили горшки, корчаги и игрушки, в том числе, и кукольные головки. Сысертская артель "Челюскинцы" превратилась в фарфоровый завод в 1960-м, в 1977-м фарфор получил приставку "художественный".

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