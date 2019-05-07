На Ямале новорожденным вручат целый гардероб одежды

С первого июня каждый новорожденный младенец на Ямале получит в подарок целый комплект вещей, необходимых ему на первые месяцы жизни. Как шутят местные жители, чтоб малыш мог ни в чем себе не отказывать.

В списке полезных вещей значатся матрас, простыня, одеяло, несколько пеленок, два комбинезона (зимний и демисезонный), ползунки в трех размерах, пять боди, три комбинезона-слипа, три шапочки, подгузники, прорезыватель для зубов и так далее. Всего в перечне - 45 наименований.

На подарочной коробке изображены белые медведи, весит набор для малыша восемь килограммов. Причем, коробка сделана с таким учетом, чтобы еще могла послужить и люлькой. Стоимость гардероба, сообщили в правительстве ЯНАО, 29 тысяч рублей.

Чтобы получить подарок, нужно, чтобы на момент рождения малыша хотя бы один из родителей постоянно проживал на Ямале. Подарочный комплект положен и тем, кто усыновит или возьмет под опеку ребенка в возрасте до двух месяцев.

Раньше подарки при рождении вручали только представителям коренных народов Севера, в качестве меры поддержки аборигенов. Сейчас наборы решили выдавать всем.