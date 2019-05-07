На каких условиях свердловчане готовы работать сверхурочно

Жители Свердловской области рассказали, как о них заботятся работодатели. От этого зависит, готовы ли люди трудиться сверхурочно и брать на себя чужие обязанности.

"В целом уральцы не очень высоко оценивают усилия работодателей - средний балл 2,45 (по пятибалльной шкале)", - отмечают в службе исследований компании HeadHunter.

Такая картина, по данным аналитиков, кстати, характерна вообще для большинства регионов: только 15 процентов россиян поставили своим руководителям "четверку" за заботу о сотрудниках, и всего 5 процентов - "пятерку".

Самые лучшие "отметки" - в Саратовской области и в Татарстане, но и здесь они не дотягивают даже до тройки: 2,83 и 2,74 балла соответственно.

"Чаще всего забота о сотрудниках выражается в своевременной выплате зарплаты - две трети респондентов из Свердловской области выделили именно этот фактор. Такая мера поддержки, как полис ДМС, чаще всего предоставляется в банковской сфере. Возможность работать из дома - в сфере IT, в маркетинге и PR. Сверхурочные чаще всего оплачивают рабочим на производстве", - говорят эксперты.

Забота о сотрудниках, как оказалось, весьма важна (в чем бы она ни выражалась). Так, 87 процентов жителей Среднего Урала готовы продлить свой рабочий день, если почувствуют отдачу со стороны компании, а 75 процентов согласны брать на себя задачи других сотрудников.