На погашение ипотеки многодетным семьям Югры выделят 1,7 млрд рублей

Молодые многодетные семьи Югры могут получить единовременную выплату из бюджета региона на погашение жилищного займа.

Это решение было принято на очередном заседании правительства региона под руководством губернатора Югры Натальи Комаровой. Глава региона подчеркнула, что единовременную выплату получат все многодетные молодые семьи - участники государственной программы "Развитие жилищной сферы" по данным на 1 января 2019 года и заключившие сделки на приобретение жилья до 1 июля нынешнего года. До 31 мая материальную поддержку получат 1350 югорских семей. На эти цели из региональной казны будет направлено 1,7 миллиарда рублей.

- В рамках указов президента в Югре с 2018 года реализуется проект "Десятилетие детства", - напомнила Наталья Комарова. - В прошлом году были приняты важнейшие федеральные законы по финансовой поддержке семей: о выплатах при рождении первого и второго ребенка, продлен срок действия материнского капитала до конца 2021 года, расширены возможности его использования. Реализуется программа субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми. Региональный план мероприятий синхронизирован с федеральным документом, содержит более сотни решений по поддержке материнства и детства.

Глава региона напомнила, что 2019 год в Югре объявлен Годом семьи. А это означает мобилизацию всех ресурсов для создания условий развития семей, проживающих в регионе.

- Решение о поддержке, безусловно, имеет большое значение для молодых многодетных семей. Очередь по государственной программе сократится, - отметила Наталья Комарова.

Директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко подчеркнула, что выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке. Ее размер будет рассчитан в зависимости от суммы остатка основного долга по ипотечному кредиту. Но при этом он не превысит размер субсидии, предоставляемой молодым семьям - участникам программы "Развитие жилищной сферы".

Помощь будет предоставлена югорчанам, являющимся получателями ежемесячного пособия для многодетных семей по состоянию на 30 апреля 2019 года, до 31 июля.

Конечно, решение поддержали сами представители молодых семей.

Так, председатель Няганского родительского комитета "В помощь семье" мама четверых детей Анна Ермакова подчеркнула:

- Это значимая поддержка для молодых семей, ведь очень многие при рождении второго ребенка испытывают существенные финансовые трудности. Выплата разгрузит семейный бюджет, улучшит качество жизни, приведет к увеличению рождаемости.

Председатель правления Когалымского центра кратковременного пребывания для детей и инвалидов, многодетная мама Лилия Курамшина напомнила, что в Югре сформирована эффективная социальная система, позволяющая многодетным семьям получать помощь, включая первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатное питание и т. д.

- От имени многодетных мам Когалыма скажу, что единовременная выплата очень актуальна. Возможно, некоторые семьи задумаются теперь о пополнении, - отметила она.

Важно, что члены правительства в ходе заседания внесли изменения и в региональную госпрограмму "Социальное и демографическое развитие" и план основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Югре Десятилетия детства.