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07.05.2019 09:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На погашение ипотеки многодетным семьям Югры выделят 1,7 млрд рублей

Текст: Елена Панова
Молодые многодетные семьи Югры могут получить единовременную выплату из бюджета региона на погашение жилищного займа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это решение было принято на очередном заседании правительства региона под руководством губернатора Югры Натальи Комаровой. Глава региона  подчеркнула, что единовременную выплату получат все многодетные молодые семьи - участники государственной программы "Развитие жилищной сферы" по данным на 1 января 2019 года и заключившие сделки на приобретение жилья до 1 июля нынешнего года. До 31 мая материальную поддержку получат 1350 югорских семей. На эти цели из региональной казны будет направлено 1,7 миллиарда рублей.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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- В рамках указов президента в Югре с 2018 года реализуется проект "Десятилетие детства",  - напомнила Наталья Комарова. - В прошлом году были приняты важнейшие федеральные законы по финансовой поддержке семей: о выплатах при рождении первого и второго ребенка, продлен срок действия материнского капитала до конца 2021 года, расширены возможности его использования. Реализуется программа субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми. Региональный план мероприятий синхронизирован с федеральным документом, содержит более сотни решений по поддержке материнства и детства.

Глава региона напомнила, что 2019 год в Югре объявлен Годом семьи. А это означает мобилизацию всех ресурсов для создания условий развития семей, проживающих в регионе.

- Решение о поддержке, безусловно, имеет большое значение для молодых многодетных семей. Очередь по государственной программе сократится, - отметила Наталья Комарова.

Директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко подчеркнула, что выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке. Ее размер будет рассчитан в зависимости от суммы остатка основного долга по ипотечному кредиту. Но при этом он не превысит размер субсидии, предоставляемой молодым семьям - участникам программы "Развитие жилищной сферы".

Помощь будет предоставлена югорчанам, являющимся получателями ежемесячного пособия для многодетных семей по состоянию на 30 апреля 2019 года, до 31 июля.

Фото: iStock
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Конечно, решение поддержали сами представители молодых семей.

Так, председатель Няганского родительского комитета "В помощь семье" мама четверых детей Анна Ермакова подчеркнула:

- Это значимая поддержка для молодых семей, ведь очень многие при рождении второго ребенка испытывают существенные финансовые трудности. Выплата разгрузит семейный бюджет, улучшит качество жизни, приведет к увеличению рождаемости.

Председатель правления Когалымского центра кратковременного пребывания для детей и инвалидов, многодетная мама Лилия Курамшина напомнила, что в Югре сформирована эффективная социальная система, позволяющая многодетным семьям получать помощь, включая первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатное питание и т. д.

- От имени многодетных мам Когалыма скажу, что единовременная выплата очень актуальна. Возможно, некоторые семьи задумаются теперь о пополнении, - отметила она.

Важно, что члены правительства в ходе заседания  внесли изменения и в региональную госпрограмму "Социальное и демографическое развитие" и план основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Югре Десятилетия детства.

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