Закон о валежнике начал действовать с начала года и позволил населению беспрепятственно и абсолютно бесплатно собирать на дрова поваленные и засохшие мелкие деревья. Однако под видом валежника с лесных участков, в том числе арендованных предпринимателями, порой вывозится товарная древесина, что наносит урон лесному бизнесу.

Как сообщили в главном управлении лесами по Челябинской области, в марте таким способом с территории Юрюзанского участкового лесничества пытались вывезти 13 кубометров древесины, однако машину остановили на трассе сотрудники правоохранительных органов. Вернувшись на место рубки, по спилам выяснили, что деревья были отнюдь не поваленными, после чего полиция возбудила уголовное дело. Аналогичный случай зафиксирован в начале года в Миассе, где за валежник южноуралец пытался выдать качественные срубы. В горнозаводской зоне области, где большая часть лесов находится в аренде, от подобных случаев ни один предприниматель не застрахован: уборка леса от погибшей древесины становится лазейкой для черных лесорубов. Спутать валежник с деловой древесиной по незнанию нельзя, утверждают лесники: разница очень существенна, причем четкое определение дано в законе.

- Валежник - это остатки стволов деревьев, сучьев, не являющихся товарной древесиной, а возникшие в результате естественного отмирания деревьев, бурелома, снеговала и других природных явлений, - поясняет и.о. первого заместителя начальника главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

По его словам, о необходимости разрешить жителям беспрепятственно заготавливать валежник говорили давно: даже турист не мог законно собрать сухие сучья для костра. В лесном хозяйстве идею восприняли позитивно, поскольку и руководители лесничеств, и арендаторы понимают, что бурелом и сухостой увеличивают риск возникновения пожаров. Сбор валежника населением поможет навести порядок и обезопасить лес.

- Гражданин имеет право не уведомлять о сборе валежника, но областной закон предписывает вести его заготовку в определенных местах. Через средства массовой информации и подведомственные учреждения мы доводим список участков до населения - в основном это территории вблизи населенных пунктов, вдоль автодорог и озер, - рассказывает Валерий Нигматуллин.

Ключевой момент - сбор валежника ведется населением только для собственных нужд, а не для продажи. Если будет установлен факт реализации, подключатся следственные органы. При этом понятно, что валежник люди собирают вовсе не для строительства сараев и бань, а для мелкой починки в хозяйстве или на дрова. Раньше за такой древесиной селяне обращались в лесничества, где за небольшую плату (ставки установлены областным правительством) им отпускали дрова. Можно предположить, что сейчас объемы заготовки дров будут снижены, поскольку собрать сухостой разрешили бесплатно. Но следует понимать: чтобы заготовить 10 кубометров валежника, придется прошагать не один километр леса, и качество дров будет невысокое.

Работы в лесном хозяйстве много, поэтому заниматься сбором валежника предприниматели не будут. Однако они не против, если это сделают жители

- Не думаю, что население массово пойдет в леса за валежником, да и такими дровами сложно хорошо протопить дом зимой, - считает представитель Нязепетровского лесничества Максим Горбунов.

Для работников лесничеств новый закон стал головной болью, поскольку обеспечил неконтролируемый приход в лес населения, что в пожароопасный сезон вообще нежелательно. Для арендаторов же, как мы уже говорили, вырос риск хищения деловой древесины, в связи с чем многие усиливают охрану.

- Важно контролировать происходящее на лесных участках, чтобы была круглосуточная охрана и регулярное патрулирование территории, тогда никто не прихватит лишнего, - говорит предприниматель из Каслинского района Виктор Конарев. - На арендованном участке, бывает, попадается валежник, но обычно мы его сжигаем, поскольку эта древесина очень низкого качества, она нам ни к чему.

По словам арендатора, работы в лесном хозяйстве и без того много, поэтому заниматься сбором валежника предприниматели не будут. Однако они не против, если это сделают жители. Но известны случаи, когда бурелом пытались имитировать: загоняли в лес тяжелую технику и валили вековые деревья. Поэтому сегодня работники лесного хозяйства поднимают вопрос об ограничении использования техники при сборе валежника, хотя сейчас в законе такого пункта нет.

Отметим, в Челябинской области в аренде находится 1,7 миллиона гектаров леса, 53 лесных участка выделены для заготовки деловой древесины. В последние годы в лесном бизнесе стало меньше случайных людей, поэтому ведут хозяйство арендаторы добросовестно: задолженность по аренде имеет только один предприниматель. С неплательщиками в регионе расстаются сразу: в прошлом году было расторгнуто четыре договора.

По данным областного управления, наиболее захламлены валежником леса в центральной части региона и в горнозаводской зоне, где нередки снеговалы и сильные ветра. А вот территория вокруг коллективных садов очищается от сухостоя с завидной регулярностью: дачники используют его для топки печей и мангалов. Сегодня рассматривается возможность установки видеонаблюдения в зеленом поясе Челябинска - лесах вокруг областного центра. Кстати, запрета на сбор валежника нет даже на особо охраняемых природных территориях, ограничен лишь въезд автотранспорта.

А как у соседей?

В лесничествах Курганской области прошли просветительские акции: специалисты рассказали жителям о порядке заготовки валежника и даже показали на практике, что брать можно, а что нет. Некоторые селяне восприняли подобные уроки с иронией. Один из таких "мастер-классов" даже попал в интернет: лесничий объясняет, что выворотки (деревья, вывернутые с корнем) и остолопы (деревья со сломанными верхушками) рубить бесплатно нельзя.

Между тем многие действительно не знают, как заготавливать валежник правильно. Одна из жительниц Лебяжьевского района возмутилась, когда в местной газете написали, что можно только собирать ветки и сучья без топора и пилы. Как пояснили в профильном региональном департаменте, по закону заготавливать валежник можно "способами, исключающими нанесение вреда окружающей среде". Применять орудия и механизмы не запрещено. Правда, какие именно, не уточняется.