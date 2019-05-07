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07.05.2019 16:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Настучал награды

Медали пятикратного чемпиона мира по радиоспорту весят несколько килограммов
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 7857(97)
На соседей по маршрутке теперь смотрю внимательно. Пассажир, негромко отбивающий пальцами только ему понятный ритм, может оказаться знаменитостью, например пятикратным чемпионом мира по радиоспорту.

Знакомьтесь: старший сержант Евгений Пашнин, 47 лет, служит в войсках связи ЦВО и уже более 30 лет участвует в соревнованиях по приему и передаче радиосигналов. А недавно его фамилия попала в Книгу рекордов Вооруженных сил РФ. Скорость приема радиограмм у Пашнина фантастическая - 300 знаков в минуту. Мировой рекорд! (Для сравнения: обычный режим работы радиста - 60 знаков.) Причем в спорте уралец "живет" дольше, чем служит.

- Начал ходить в радиокружок при ДОСААФ еще в 1985 году. Морзянкой в те годы многие увлекались, радиограммы часто звучали в эфире. И отбор в кружок был серьезным. "Отстучал" как надо, а главное - смог повторить, - говорит Евгений.

Фото: Наталья Коротченко
Почему "цифра" никогда не заменит азбуку Морзе

Уже через пять лет 18-летний радист выполнил норматив мастера спорта СССР. И ушел в армию. Служил в Германии, в спортивной роте, а затем попал в войска связи на Средний Урал. Азбука Морзе стала для него буквально "генетическим кодом", даже свела Евгения с будущей женой. С Кристиной он познакомился в 2003-м на соревнованиях по радиоспорту. Сейчас у супругов подрастает двухлетняя Даша. По словам отца, от телеграфного ключа в будущем ей точно не уйти.

Честно говоря, для непосвященных все эти точки-тире - системы кодировки символов - вообще неразличимы на слух. К тому же непонятно, каким образом можно не только запомнить и быстро принять череду кодов на латинице или кириллице, но еще и выдавать их "с задержкой" - отставанием на несколько знаков, которые все это время необходимо держать в уме. "Волшебство" Евгений объясняет суммой знаний, а также хорошей памятью, особым слухом, реакцией, умением сосредоточиться. Своими навыками он, кстати, охотно делится с будущими чемпионами - преподает радиодело в ДОСААФ. Занятия ведет на общественных началах, обычно в выходной, после дежурства.

- Сейчас популярность морзянки у школьников уже не та, что раньше, - сетует чемпион. - Но десяток учеников набирается, как правило, остаются те, кто делает успехи. Например, 17-летний Павел Филоненко на двух чемпионатах мира стал бронзовым призером.

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
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Павел, как и Надежда Тупоногова, занимается уже более пяти лет, а Надя два года назад даже привела сестру. Сначала подростков заинтересовала причастность к особому миру, понятному только избранным. Причем если Павел представлял, о чем идет речь - его отец в армии был радистом, то Надежду просто заинтриговал рассказ Пашнина.

- Когда он пришел в нашу школу, показал радиоприемники и пригласил на урок, я сначала ничего не понимала. Даже думала, брать ли спортивную форму, - смеется Надежда.

А потом появился азарт, ведь победы действительно окрыляют. Правда, как говорят юные радисты, чтобы чего-то добиться, придется заниматься ежедневно не менее часа. Обычно "стучат" на ключах даже в выходные и каникулы, родные уже привыкли. Ребята признались, что на соревнованиях всегда вспоминают советы наставника: сконцентрироваться, преодолеть волнение. Остальные, правда, так и не раскрыли.

- На то и секреты, чтобы их не выдавать, - объяснил Павел.

Кстати

Ученики Евгения Пашнина могут "прочитать" в военных фильмах любой эпизод с участием радиста. Что же там "стучат"? Ничего интересного, как правило, нет - ни связных предложений, ни кодов, одна имитация текста, "каша какая-то".

Справка "РГ"

Азбука Морзе - способ знакового кодирования, представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью сигналов: длинных ("тире") и коротких ("точек"). За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трем точкам. Пауза между элементами одного знака - одна точка, между знаками в слове - три точки, между словами - семь точек. Назван в честь американского изобретателя и художника Сэмюэля Морзе.

На заметку

В 2004 году Международный союз электросвязи (МСЭ) ввел в азбуку Морзе новый код для символа @ (• - - • - •) для удобства передачи адресов электронной почты.

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