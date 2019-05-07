В России зарегистрирован антикризисный союз саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих с полномочиями отраслевого объединения работодателей (Росанти). Его президентом избран глава Уральской СРО арбитражных управляющих (УрСО АУ) Михаил Сачев.

- Новая организация создана как реакция на раскол в национальном сообществе арбитражных управляющих. Цель - правовая защита профессионалов, ведущих процедуры почти на два триллиона рублей, - рассказал он "РГ".

В первую очередь Росанти намерен сформировать единую позицию СРО по вопросам законодательства о банкротстве, а также поучаствовать в реформе отрасли.

- Она назрела так же, как принятие Кодекса о банкротстве и отдельного закона о реструктуризации, стимулирующего должников заблаговременно принимать меры к реабилитации, не дожидаясь разорения, - поясняет Михаил Сачев. - Действующая нормативная база заточена на ликвидацию проблемных компаний, поэтому и случаев финансового оздоровления в стране менее одного процента. В планах Минэкономразвития - повысить показатель до трех-четырех, но все равно это крайне мало по сравнению с зарубежными юрисдикциями - 10-30 процентов.

Участники рынка полагают: рост числа жалоб на арбитражных управляющих на треть в 2018 году не соответствует реальному положению дел

Не способствует "политике оздоровления" и постоянное закручивание гаек по отношению к арбитражным управляющим. В частности, в прошлом году только на членов УрСО АУ было наложено 197 административных наказаний, троих дисквалифицировали по заявлению Росреестра, в первом квартале 2019-го - еще троих. Конечно, нельзя сказать, что все управляющие безупречны: из 130 жалоб, поступивших в СРО в 2018-м, 28 признаны обоснованными. В основном они связаны с публикацией данных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и проведением торгов. Кроме того, нарушители пропускали сроки собраний кредиторов, не проводили финансовый анализ состояния должника. Но все-таки участники рынка полагают, что существенный рост числа жалоб (в прошлом году на треть) не соответствует реальному положению дел.

- Граждане стали юридически более грамотными, а наша деятельность публична: любой может открыть реестр и посмотреть. К тому же выросло количество юрфирм, которые специализируются на взыскании ущерба с арбитражных управляющих. Жалобы на незначительные и формальные нарушения могут быть поданы любыми лицами одновременно в три инстанции: суд, Росреестр и саморегулируемую организацию. Для дисквалификации достаточно всего двух опозданий с публикацией документов в ЕФРСБ. При этом действующий закон о банкротстве растянул срок привлечения к административной ответственности. К примеру, нам приходится выплачивать ущерб за управляющих, которые вышли из организации еще 4-6 лет назад, - поясняют в пресс-службе СРО.

Кроме того, с 1 января вступили в силу новые правила формирования компенсационного фонда саморегулируемых объединений: его обязали повысить с 20 до 50 миллионов рублей, а размер возмещения по одному делу - с 5 до 25 миллионов. С учетом того, что каждое крупное СРО ведет одновременно 500-700 процедур, сумма убийственная. Из 49 организаций пока смогли подтвердить увеличение фонда только 30. Между тем, пользуясь нововведениями, кредиторы уже начали искусственно дробить свои требования. Так, известен случай, когда по одному и тому же нарушению написано шесть заявлений, суммарно на 100 миллионов рублей. Все это, по мнению экспертов, так же как и перспектива уголовной ответственности за ошибки, не способствует привлечению свежих сил в отрасль.

- Корень проблемы - в бессистемном, ситуативном характере изменений в закон о несостоятельности и банкротстве - более 80 поправок за 16 лет. Одна из них, к примеру, обязывает взимать налоги с "покойников", то есть конкурсные управляющие выплачивают налог с продаж имущества банкротов. Поправки часто не коррелируют между собой и с другим законодательством, а координирующий орган отсутствует. Устойчивую судебную практику выработать попросту невозможно. Имеет смысл ввести мораторий на изменения сроком хотя бы на год, - рассуждает президент Росанти.

Также члены союза предлагают разработать методику определения признаков несостоятельности юрлица и физлица на ранней стадии, чтобы реабилитационные меры принимались вовремя, а не когда "мертвому припарка". Кроме того, они считают целесообразным установить особые режимы налогообложения для должников в рамках внешнего управления (налоговые каникулы, отсрочки, нулевая ставка налога на прибыль и т.п.), увеличить срок внешнего управления с полутора до трех лет и перейти на торги по принципу голландского аукциона. Его особенность в том, что можно выставлять сразу много единиц товара, у каждого объявляется самая высокая цена, затем ставки снижаются - пока не появится первый покупатель, ему и отходит имущество.