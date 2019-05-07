В Свердловской области сторожевая собака загрызла мужчину

Несчастье случилось в одном из поселков в Талицком городском округе Свердловской области: крупная сторожевая собака (по некоторым данным, это был алабай) напала на мужчину и загрызла насмерть.

От полученных ран пострадавший скончался в больнице.

"Так как в этом инциденте есть признаки небрежного отношения владельцев собаки к обязанностям по содержанию своего животного, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", - сообщил пресс-секретарь регионального Следственного комитета Александр Шульга.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранительные органы: допрашивают свидетелей, будут проведены необходимые экспертизы.