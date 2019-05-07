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07.05.2019 19:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спагетти сварили по чертежам

В Тюмени студенты состязались в строительстве мостов из макарон
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 7856(98)
Никогда прежде не видел мосты из макарон. Чтобы взглянуть на них, пришел в Тюменский индустриальный университет, организовавший пробные городские состязания мостостроителей. Популярный за рубежом инженерный конкурс BridgeBuilding, к которому первыми в РФ подключились вузы Москвы и Санкт-Петербурга, тюменцы задумали раскрутить в Уральском округе и, если получится, вывести его на международный уровень.
Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Чтобы изготовить надежный мост из сотен спагетти или "перьев", надо иметь инженерное мышление, смекалку и терпение. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Чтобы изготовить надежный мост из сотен спагетти или "перьев", надо иметь инженерное мышление, смекалку и терпение. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Возле столиков масса молодых людей. На полу тюбики клея, обертки от макарон. Всюду желтеют элементы мостовых конструкций.

- Здесь старшеклассники школ Тюмени, студенты университетов, техникумов и колледжей. Всего 68 человек, 17 команд. Каждой мы предоставили по два полукилограммовых пакета спагетти и "перьев". Каждая сама определяет, какие "стройматериалы" использовать и в каком количестве. Для сборки оригинального моста отведено три часа, - объясняет суть происходящего хрупкая девушка Динара Камалдинова. Она, первокурсница факультета "Станки и инструменты", в числе организаторов необычных соревнований.

- Без предварительной подготовки явно не обошлось?
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- Верно. Неделя давалась для обдумывания проекта, на чертежные схемы.

- И где макаронные шедевры после осмотра жюри будут храниться? Сварить нельзя - несъедобные  - и выбросить жалко.

- Все-таки их выбросят. Как мусор, - Динара улыбается, выдерживает паузу. - Вы просто не знаете, как проходит финал. Мост должен соединить два стола, расстояние между которыми не менее метра. Жюри оценивает соответствие конструкции заданным размерам, ее внешнюю привлекательность. А главное испытание - на прочность: к мосту подвешиваются грузики до тех пор, пока он не рухнет. Побеждают конструкторы - сборщики изделий, выдержавших наибольший вес.

К разговору подключается руководитель научно-технического проекта NEFTEGAZ Engineering Руслан Нубаев.

- Изготовить прочный макаронный мост - довольно сложная инженерная задача, требующая определенных знаний, смекалки, изобретательности, сосредоточенности. В этом мы, организаторы, убедились в ходе подготовки к состязанию тюменских ребят, когда делали различные опытные модели мостов. Порой терпели фиаско - некоторые конструкции под собственным весом разваливались, - признается Руслан и ошарашивает цифрой: - На одном из международных конкурсов BridgeBuilding команда из, если не ошибаюсь, немецкого университета представила мост, выдержавший полтонны!

Фото: iStock
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- Вот как, - растерянно произношу я и озадаченно смотрю на обертку из-под макарон. Произведены на Урале из твердых сортов пшеницы.

- Думаю, качество макарон для мостостроителей более важно, чем для домохозяек. Почему выбрали именно этого производителя?

- Исходя из соотношения "цена-качество", - отвечает Руслан. - Нужны однородные по консистенции, с достаточной плотностью, строго соответствующие стандартному размеру. В последующем, не исключено, мы позволим участникам конкурсов самостоятельно определяться с сортами изделий и производителями.

- Но не стоит преуменьшать и роль клея, да? Чем скрепляете мучное?

- Ограничение по клею одно - не применять эпоксидный. Предложили участникам искать оптимальный для них вариант. Главное, чтобы быстро схватывал, надежно "сваривал". Некоторые используют обыкновенную соду - вместе с суперклеем она ускоряет процесс застывания, улучшает прочностные характеристики соединений.

Общество Образование Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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