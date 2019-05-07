Новости

На раскопках в центре Пскова нашли уникальный киот 20:31
В Петербурге пройдет выставка "История России глазами детей" 20:21
ЦПК подготовит космонавтов к высадке на Луну, Марс и другие планеты 20:01
Турция отказалась от ограничительных мер для российской металлопродукции 19:39
Минэкономразвития прогнозирует снижение в мае годовой инфляции до 5% 19:29
Во Франции взяли в заложники посетителей табачного магазина 19:26
В Крыму ФСБ задержала 15 организаторов подпольных казино 19:23
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса 19:18
Петербургский суд смягчил приговор "ловцу покемонов" Соколовскому 19:18
В Дагестане загорелась АЗС, расположенная на федеральной трассе 18:42
В Башкирии задержали поджигателя, виновного в гибели женщины и детей 18:40
Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка 18:39
Названы самые продаваемые автомобили в истории 18:31
Британия будет участвовать в выборах в Европарламент 18:28
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей 18:28
В Нижнем Новгороде на детей обрушилась кирпичная стена сарая 18:25
Дом ямщика Ширяева в Москве стал объектом культурного наследия 18:18
Калужская художница попала в Книгу рекордов России 18:03
Суд оставил под арестом семерых обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 18:02
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в "Дружбе" 17:56
Проект моста в Киеве был взят у швейцарских архитекторов без разрешения 17:53
СМИ: ЦСКА продаст Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро 17:50
Ученые обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров 17:47
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров 17:34
В Прикамье суд арестовал троих сотрудников химзавода по делу о взрыве 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 19:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Богатые тоже не платят

В Зауралье злостных должников начнут выселять из квартир
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 7856(98)
В Курганской области коммунальные долги достигли критической отметки. Чтобы остановить дальнейший рост, власти готовы пойти на крайние меры.

По данным регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства, общий долг за услуги ЖКХ составляет 3,95 миллиарда рублей. Почти 2,5 миллиарда из этой суммы накопили жители. Только за тепло одному поставщику они задолжали около 1,14 миллиарда. На бюджетных организациях висят неоплаченные счета за тепло, свет, воду и газ на 842 миллиона, коммерческие предприятия должны 659 миллионов рублей. Просроченная задолженность (неплатежи за два и более месяцев) приближается к трем миллиардам.

Фото: Денис Передельский
Пенсионерка из Орловской области вынуждена платить не свой кредит

Цифры шокирующие. В некоторых районах годовые бюджеты в два, а то и три раза меньше, чем коммунальный долг. В Кургане, например, собственные доходы составляют всего 4,4 миллиарда. Но именно здесь больше всего неплательщиков. Одна из управляющих компаний задолжала 21 миллион рублей. В некоторых многоэтажках не платят целыми подъездами.

Ежегодно судебные приставы в пользу УК и ресурсоснабжающих организаций взыскивают около миллиарда рублей. И все равно ситуация кардинально не меняется, наоборот, общий долг увеличивается примерно на 600-700 миллионов в год. В профильном департаменте рост отчасти связывают с повышением тарифов и неплатежеспособностью населения. По официальным данным, в Курганской области самый высокий уровень бедности в УрФО - почти 20 процентов жителей имеют доход ниже прожиточного минимума. Правда, для малоимущих предусмотрены льготы. Если расходы на оплату ЖКУ превышают 22 процента совокупного дохода семьи, можно подать заявление на субсидию. Только вот главным условием получения такой поддержки является отсутствие долгов. Между тем судебные приставы отмечают: 67 процентов должников работают и получают зарплату, то есть имеют стабильный доход, примерно треть - пенсионеры.

Четверть неплательщиков добровольно гасит долг, как только получает сообщение о возбуждении исполнительного производства

По наблюдению руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области Ирины Уваровой, в последнее время проявилось такое негативное явление, как жилищно-коммунальный нигилизм. Живет себе человек в благоустроенной квартире, не платит за услуги и ни о чем не беспокоится. И только когда дело доходит до суда, ареста недвижимости, вдруг спохватывается. Один такой "нигилист" накопил долга 170 тысяч рублей. У него арестовали земельный участок. Буквально на следующий день он погасил разом всю задолженность. Другой хронический неплательщик строит агропромышленный комплекс, имеет в собственности автобус и два легковых автомобиля, а вот за услуги ЖКХ рассчитался, лишь когда понял, что может лишиться всего этого добра. Некоторые должники живут в элитных домах, коттеджах, занимают высокие должности, ведут бизнес. Кстати, четверть всех уклонистов добровольно гасит долг, как только получает сообщение о возбуждении исполнительного производства. Тем не менее имущество должников на полмиллиона рублей передано на реализацию.

Фото: Из личного архива
Кубанский омбудсмен и "РГ" помогли одинокой маме сохранить квартиру

Но есть и другие категории злостных неплательщиков. Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин, некоторые граждане не платят за услуги ЖКХ принципиально. Когда их начинают прижимать, придумывают кучу отговорок, например, что несколько лет назад просили устранить какую-то коммунальную неполадку в квартире, никто на просьбу не отреагировал, они обиделись и объявили бойкот. А приставы выявили еще более странную группу должников: они достигли пенсионного возраста, но пособие не оформили. Официально нигде не работают и пенсию не получают. Таковых набралось 1,5 тысячи человек.

По словам Ирины Уваровой, с каждым должником приставы работают индивидуально. Если видят, что пожилой человек тратит много денег на лекарства и не может погасить задолженность, идут навстречу и удерживают из пенсии лишь небольшую сумму. Но платить все равно нужно и лучше это делать вовремя, ведь в итоге придется погасить не только сумму долга, но и пени, а также семь процентов исполнительского сбора. Кроме того, у должника могут заблокировать счет, не выпустить за границу - каждый восьмой коммунальный должник в Курганской области уже испытал на себе эту санкцию.

Чтобы переломить негативную тенденцию, в Зауралье готовы на крайние меры: злостных неплательщиков выселять из квартир в неравноценное жилье. Такая практика в российских регионах уже отработана. Инициаторами обычно выступают поставщики услуг, но, как это будет происходить в Курганской области, где 8,5 тысячи человек имеют долги только перед УК, пока неясно.

Между тем

Накануне майских праздников поставщик газа в одностороннем порядке прекратил подачу топлива в котельную сельхозакадемии, задолжавшей ему более 21 миллиона рублей. Без тепла остались также семь многоквартирных домов в селе Лесниково, где находятся вуз, детский сад, лицей и дом-интернат для престарелых и инвалидов. После вмешательства прокуратуры теплоснабжение возобновлено, поставщиков предупредили о недопустимости нарушения прав граждан, сообщили в областном надзорном ведомстве.

Экономика ЖКХ Экономика Товары и цены Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил не задерживать выплаты после ЧП в Шереметьево
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
В России упростят процедуру признания инвалидности