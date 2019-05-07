Если вы думаете, что шашлык - это просто замаринованный кусок мяса, то вы еще ребенок в кулинарном смысле. Мир шашлыка так же разнообразен, как мир, например, музыки. Пробовали ли вы...

...Шашлык из сала

Что купить

Сало свежее, картошка, соль, перец, помидоры.

Как готовить

Чистим картошку, режем поперек толщиной 5-6 мм, а сало - квадратиками толщиной 7-8 мм. Все солим, перчим, мешаем. Чередуя, нанизываем на шампур. В начале и конце шашлыка должна быть помидорка. И - к мангалу. Жарим, поворачивая, пока сало не превратится в шкварки.

...Шашлык, маринованный в соевом соусе и минеральной воде

Что купить

Говядина - 2 кг, лук - 0,5 кг, газированная минеральная вода - 400 мл, крупные помидоры - 3 шт. + черри для жарки, корейский соус - 3 ст. л., киви - 2 шт., соль, перец.

Как готовить

Мясо вымыть, обсушить и нарезать на крупные кубики. Помидоры, лук и киви нарезать и сложить в большую миску, туда же положить мясо. Влить соевый соус. Залить минеральной водой, чтобы мясо было полностью покрыто. Оставить мариноваться на 4-6 часов. Мясо нанизать на шампуры, чередуя с мелкими помидорами, и жарить до готовности.

...Шашлык из рыбы с креветками

Что купить

Филе плотной белой рыбы (например, морской язык) - 400 г, сок и тертая цедра 1 лимона, длинные веточки розмарина - 4 шт., чеснок - 2 зуб., соль, белый молотый перец, масло оливковое - 7 ст. л., сырые очищенные креветки - 200 г.

Как готовить

С веточек розмарина снять нижние листики, измельчить их и смешать с чесноком, оливковым маслом, лимонным соком и цедрой, солью и перцем. Рыбу промыть, обсушить и нарезать на куски. Положить рыбу и креветки в маринад и оставить в холодильнике на 2 часа. Нижний кончик каждой веточки заточить и нанизать на нее вперемежку креветки и кусочки рыбы. Обжарить на мангале или гриле около 3-4 минут с каждой стороны.

...Шашлык по-якутски

Что купить

Ингредиенты для шашлыка по любому рецепту, картофель, мелкая рыбешка.

Как готовить

На низ мангала кладем картошку, а уже сверху дрова. В принципе каждую картофелину можно завернуть в фольгу, выглядеть будет эстетичнее. Но настоящая печеная картошка - без всякого заворачивания.

К моменту, когда шампуры с шашлыком (по любому рецепту) только начнут укладывать на мангал, картошка уже будет готова.

После сезона зимней рыбалки в морозильнике остается куча мелочи - ершей, мелких окунишек, сорожек и прочего добра. На пикник их! Оттаиваем, натираем смесью соли с черным перцем. Концы тонких веточек заостряем в виде лопаток, чтобы рыба не вертелась на них, насаживаем на них рыбешек через рот - и обжариваем над шампуром, на это уходит минут пять. Пока основной шашлык жарится, уже готовы печеная картошка и шашлычки из рыбы.

...Шашлык из калмыцкой "шашлычной шестерки"

Что купить

Бараньи языки, баранью печень, ингредиенты для маринада по любому рецепту.

Как готовить

В Калмыкии, являющейся животноводческой республикой, традиционно пользуются популярностью мясные блюда. Местные жители шутят, что едят мясо на первое, на второе и на "компот". Разумеется, его часто готовят на костре. А поскольку калмыцкие фермеры и животноводческие хозяйства главным образом разводят неприхотливых овец, то и бараний шашлык в степной республике можно отведать практически везде. Причем самых разных видов. Корреспондент "РГ", например, влюбился в шашлык из бараньих языков. В некоторых местах его готовят отдельно и подают либо на шампуре, либо без него, а в некоторых включают в состав так называемой "шестерки" - шести видов шашлыка, красиво сложив шампуры в подобие юрты.

"Языкастый" шашлык получается в меру мягким и в меру твердым, чтобы можно было ощутить его на зубах. При этом мясо оказывается настолько вкусным, что его даже не хочется "портить" соусами. Хотя для любителей подаются и они.

В любом случае сначала нужно языки полчаса-час отварить или протушить на медленном огне и очистить их от пленки. После этого языки можно на пару-тройку часов положить в любимый шашлычный маринад (у каждого повара он свой), а затем нанизать на шампуры. Поскольку языки попадают на угли уже размягченными, процесс приготовления на мангале будет недолгим - не больше 10-15 минут.

Еще одним местным деликатесным блюдом из бараньих субпродуктов в Калмыкии считается шашлык из бараньей печени в жировой обертке. Он называется семджин или шарсн элкн и тоже входит в шашлычную "шестерку".

Чтобы приготовить семджин, свежую печень промывают, очищают от пленки, нарезают на кусочки, добавляют соль, лук, перец и другие специи. Но главная "изюминка" этого блюда - "сеточка" нутряного бараньего жира. Добавив в нее немного лука, жировой пленкой обертывают каждый кусочек печени. Завернутую в жировую пленку печень нанизывают на шампуры и прожаривают на углях. Жир не дает печени "высушиться" на огне, и получается нежный, сочный и очень оригинальный на вкус шашлык.

Без свинины

Креветки и овощи на шпажках

Что купить

Креветки - около 1 кг, лимон - 1штука, имбирь свежий - примерно три столовые ложки сока, мед - 2 чайные ложки, оливковое масло - 3 столовые ложки, овощи, перец и соль по вкусу.

Как готовить

Креветки крупные разморозить. Лимон выжать, натереть на терке имбирь и выжать сок из натертой мякоти. Маринад - смешать лимон, сок имбиря, оливковое масло, мед, соль и перец. Перемешать креветки с маринадом. Оставить на два часа в прохладном месте. Жарить на мангале примерно по три минуты с каждой стороны. Овощи перед жаркой порезать, сбрызнуть оливковым или подсолнечным маслом, посолить, поперчить.

Конкурс

На такую красоту вилка не поднимется

Я ехал в чебоксарскую кондитерскую "Планета", чтобы поговорить с Ириной Щетининой, завоевавшей золотую медаль и Кубок "Высшее мастерство" на Международном чемпионате в Черногории, проходившем в конце апреля, с работой "Приданое". К сожалению, композиция не перенесла перелетов, что иногда случается с таким хрупким материалом, как кондитерские изделия. Зато мне удалось застать, как готовились кондитеры к следующему международному турниру, чемпионату Европы по кулинарному искусству в Словении.

- Пожалуйста, не подходите близко к столу, - предупредил Юрий Сиволоб, едва я ступил на порог кабинета.

И потом, когда ему нужно было отлучиться на минуту, он просил выходить с ним в коридор: не дай бог что-то случится с композицией. В основании ее - медовый корж, текстурой повторяющий паркетный пол. На нем столик, ножки которого тоже сделаны из съедобного материала. На столике лежат подушечка с иголками и вдетыми в них нитками и белая салфетка с небольшим узором. Каково же было мое изумление, когда Сиволоб сказал, что это не просто дополнение к столику, нитки с куском ткани и есть главное, их можно съесть.

- Впервые эту технику мы использовали в работе, которую представляли на прошлогоднем чемпионате мира в Люксембурге и взяли за нее "бронзу", - подключается руководитель кондитерской Луиза Дроздова. - Тогда Юрий подготовил вышивку, в которой использовал 175 нитей по горизонтали и 117 по вертикали.