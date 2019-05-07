...Шашлык из сала
Что купить
Сало свежее, картошка, соль, перец, помидоры.
Как готовить
Чистим картошку, режем поперек толщиной 5-6 мм, а сало - квадратиками толщиной 7-8 мм. Все солим, перчим, мешаем. Чередуя, нанизываем на шампур. В начале и конце шашлыка должна быть помидорка. И - к мангалу. Жарим, поворачивая, пока сало не превратится в шкварки.
...Шашлык, маринованный в соевом соусе и минеральной воде
Что купить
Говядина - 2 кг, лук - 0,5 кг, газированная минеральная вода - 400 мл, крупные помидоры - 3 шт. + черри для жарки, корейский соус - 3 ст. л., киви - 2 шт., соль, перец.
Как готовить
Мясо вымыть, обсушить и нарезать на крупные кубики. Помидоры, лук и киви нарезать и сложить в большую миску, туда же положить мясо. Влить соевый соус. Залить минеральной водой, чтобы мясо было полностью покрыто. Оставить мариноваться на 4-6 часов. Мясо нанизать на шампуры, чередуя с мелкими помидорами, и жарить до готовности.
...Шашлык из рыбы с креветками
Что купить
Филе плотной белой рыбы (например, морской язык) - 400 г, сок и тертая цедра 1 лимона, длинные веточки розмарина - 4 шт., чеснок - 2 зуб., соль, белый молотый перец, масло оливковое - 7 ст. л., сырые очищенные креветки - 200 г.
Как готовить
С веточек розмарина снять нижние листики, измельчить их и смешать с чесноком, оливковым маслом, лимонным соком и цедрой, солью и перцем. Рыбу промыть, обсушить и нарезать на куски. Положить рыбу и креветки в маринад и оставить в холодильнике на 2 часа. Нижний кончик каждой веточки заточить и нанизать на нее вперемежку креветки и кусочки рыбы. Обжарить на мангале или гриле около 3-4 минут с каждой стороны.
...Шашлык по-якутски
Что купить
Ингредиенты для шашлыка по любому рецепту, картофель, мелкая рыбешка.
Как готовить
На низ мангала кладем картошку, а уже сверху дрова. В принципе каждую картофелину можно завернуть в фольгу, выглядеть будет эстетичнее. Но настоящая печеная картошка - без всякого заворачивания.
К моменту, когда шампуры с шашлыком (по любому рецепту) только начнут укладывать на мангал, картошка уже будет готова.
После сезона зимней рыбалки в морозильнике остается куча мелочи - ершей, мелких окунишек, сорожек и прочего добра. На пикник их! Оттаиваем, натираем смесью соли с черным перцем. Концы тонких веточек заостряем в виде лопаток, чтобы рыба не вертелась на них, насаживаем на них рыбешек через рот - и обжариваем над шампуром, на это уходит минут пять. Пока основной шашлык жарится, уже готовы печеная картошка и шашлычки из рыбы.
...Шашлык из калмыцкой "шашлычной шестерки"
Что купить
Бараньи языки, баранью печень, ингредиенты для маринада по любому рецепту.
Как готовить
В Калмыкии, являющейся животноводческой республикой, традиционно пользуются популярностью мясные блюда. Местные жители шутят, что едят мясо на первое, на второе и на "компот". Разумеется, его часто готовят на костре. А поскольку калмыцкие фермеры и животноводческие хозяйства главным образом разводят неприхотливых овец, то и бараний шашлык в степной республике можно отведать практически везде. Причем самых разных видов. Корреспондент "РГ", например, влюбился в шашлык из бараньих языков. В некоторых местах его готовят отдельно и подают либо на шампуре, либо без него, а в некоторых включают в состав так называемой "шестерки" - шести видов шашлыка, красиво сложив шампуры в подобие юрты.
"Языкастый" шашлык получается в меру мягким и в меру твердым, чтобы можно было ощутить его на зубах. При этом мясо оказывается настолько вкусным, что его даже не хочется "портить" соусами. Хотя для любителей подаются и они.
В любом случае сначала нужно языки полчаса-час отварить или протушить на медленном огне и очистить их от пленки. После этого языки можно на пару-тройку часов положить в любимый шашлычный маринад (у каждого повара он свой), а затем нанизать на шампуры. Поскольку языки попадают на угли уже размягченными, процесс приготовления на мангале будет недолгим - не больше 10-15 минут.
Еще одним местным деликатесным блюдом из бараньих субпродуктов в Калмыкии считается шашлык из бараньей печени в жировой обертке. Он называется семджин или шарсн элкн и тоже входит в шашлычную "шестерку".
Чтобы приготовить семджин, свежую печень промывают, очищают от пленки, нарезают на кусочки, добавляют соль, лук, перец и другие специи. Но главная "изюминка" этого блюда - "сеточка" нутряного бараньего жира. Добавив в нее немного лука, жировой пленкой обертывают каждый кусочек печени. Завернутую в жировую пленку печень нанизывают на шампуры и прожаривают на углях. Жир не дает печени "высушиться" на огне, и получается нежный, сочный и очень оригинальный на вкус шашлык.
Креветки и овощи на шпажках
Что купить
Креветки - около 1 кг, лимон - 1штука, имбирь свежий - примерно три столовые ложки сока, мед - 2 чайные ложки, оливковое масло - 3 столовые ложки, овощи, перец и соль по вкусу.
Как готовить
Креветки крупные разморозить. Лимон выжать, натереть на терке имбирь и выжать сок из натертой мякоти. Маринад - смешать лимон, сок имбиря, оливковое масло, мед, соль и перец. Перемешать креветки с маринадом. Оставить на два часа в прохладном месте. Жарить на мангале примерно по три минуты с каждой стороны. Овощи перед жаркой порезать, сбрызнуть оливковым или подсолнечным маслом, посолить, поперчить.
На такую красоту вилка не поднимется
Я ехал в чебоксарскую кондитерскую "Планета", чтобы поговорить с Ириной Щетининой, завоевавшей золотую медаль и Кубок "Высшее мастерство" на Международном чемпионате в Черногории, проходившем в конце апреля, с работой "Приданое". К сожалению, композиция не перенесла перелетов, что иногда случается с таким хрупким материалом, как кондитерские изделия. Зато мне удалось застать, как готовились кондитеры к следующему международному турниру, чемпионату Европы по кулинарному искусству в Словении.
- Пожалуйста, не подходите близко к столу, - предупредил Юрий Сиволоб, едва я ступил на порог кабинета.
И потом, когда ему нужно было отлучиться на минуту, он просил выходить с ним в коридор: не дай бог что-то случится с композицией. В основании ее - медовый корж, текстурой повторяющий паркетный пол. На нем столик, ножки которого тоже сделаны из съедобного материала. На столике лежат подушечка с иголками и вдетыми в них нитками и белая салфетка с небольшим узором. Каково же было мое изумление, когда Сиволоб сказал, что это не просто дополнение к столику, нитки с куском ткани и есть главное, их можно съесть.
- Впервые эту технику мы использовали в работе, которую представляли на прошлогоднем чемпионате мира в Люксембурге и взяли за нее "бронзу", - подключается руководитель кондитерской Луиза Дроздова. - Тогда Юрий подготовил вышивку, в которой использовал 175 нитей по горизонтали и 117 по вертикали.