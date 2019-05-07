Уже в первый день войны в Москве провели линию, дальше которой нельзя отступать ни на шаг

23 июня 1941 года в "Правде" был опубликован принятый накануне, в первый день войны, Указ Президиума Верховного Совета "Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения".

Двадцать шесть их было

Военное положение вводилось на 26 административных территориях Архангельской области, Белорусской ССР, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Карело-Финской ССР, Калининской области, Краснодарского края, Крымской АССР, Курской области, Литовской ССР, Латвийской ССР, г. Ленинграда и Ленинградской области, Молдавской ССР, Мурманской области, г. Москвы и Московской области, Орловской области, Ростовской (н/д) области, Рязанской области, Смоленской области, Тульской области, Украинской ССР, Эстонской ССР и Ярославской области.

Но почему только на двадцати шести, если республик, областей и округов на территории СССР было около сотни? Кто успел вычислить, сколько земель надо накрыть зонтиком военного положения? Кто и когда уже 22 июня решил, что дальше Гитлер не пройдет? Никогда! Ни через месяц, ни через год, ни через нашу жизнь!

2000 километров до линии "Ost"

Передо нами две карты. На одной - названные в Указе 26 территорий. На другой - проходившая по ним (кроме Вологодской) линия фронта перед началом нашего декабрьского наступления 1941 года. Если наложить карты друг на друга, линия "ни шагу назад" совпадет.

И ее никогда не перешагнет германский кованый сапог.

Напомню, по плану "Ost" фюрер намеревался отхватить территорию Советского Союза по Уральскому хребту, восточной границе Европы. О землях восточнее он и слушать не хотел. За Уральской грядой - непроходимая тайга, болота, бездорожье, таежный гнус. Туда, в Сибирь - русских. А великому рейху нужны нефть, пшеница, мясо, коих в избытке на Украине, в Поволжье, на Кавказе.

Сравнивая две карты 1941 года, лишний раз убеждаешься, насколько выше гитлеровских стратегов гений советских полководцев и штабистов! По плану "Барбаросса" Гитлер отводил 20 дней на завоевание Франции и столько же, чтобы взять Москву. Но уже в первый день войны наши со снайперской точностью рассчитали и оконтурили линию фронта, которая встанет намертво за две тысячи километров до линии "Ost".

И этого чуда стратегической и тактической мысли не поняли ни гений фортификационного дела Маннергейм, ни непревзойденный организатор танковых атак Гудериан, ни послевоенные летописцы Запада.

И ни шагу назад!

Георгий Константинович Жуков в "Воспоминаниях и размышлениях" пишет, как у него и его соратников складывался первый день войны.

"В 4 часа 30 минут утра все вызванные члены Политбюро были в сборе. Меня и наркома (С. Тимошенко) пригласили в кабинет..."

В 9 часов 30 минут И.В. Сталин принял в своем кабинете наркома и начальника Генерального штаба. Они принесли документы, которые должен был одобрить или отвергнуть генсек. В том числе и проекты Указов Президиума Верховного СоветаСССР о резервистской мобилизации: после их утверждения "также вводилось военное положение в европейской части страны".

Нет сомнения, что детальный расчет 26 территорий сделали крупнейшие военачальники Красной армии и специалисты Генерального штаба. Нет сомнения в том, что произошло задолго до 22 июня. И надо подробно узнать, как принималось судьбоносное для страны решение. И назвать поименно людей - от маршалов до рядовых картографов, которые в первый день нашествия сказали твердо всем - и нашим, и вашим: фашистская орава будет остановлена западнее Москвы. Ни шагом дальше границ двадцати шести наших земель.

И будет разбита.