Роскачество составило рейтинг акустических систем

Роскачество и ICRT исследовали акустические системы 68 брендов. Их них 41 - портативные и 27 - колонки для дома. Эксперты рассказали, как подобрать идеальную для себя систему.

Качество звука оценивала группа, состоящая из пяти специалистов разных возрастов с различными музыкальными вкусами. Они оценивали музыку разных стилей, человеческую речь, качество звука при наличии помех.

Колонки при этом ставили на разной высоте, под всевозможными углами, подключали их к различным устройствам. Тестирование показало: у домашних колонок средняя оценка качества звука выше, чем у портативных.

Для оценки легкости использования колонок, эксперты проверили, ясно ли написана инструкция, каковы первоначальные настройки устройств, их компактность.

Также специалисты в очередной раз развенчали миф, что чем дороже тот или иной товар, тем лучше. Устройства разных моделей, но одного и того же производителя и в одной ценовой гамме, заняли как высшие, так и низшие строчки рейтинга.

Наименования лучших акустических систем можно узнать на сайте Роскачества.