Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов, в котором учитываются результаты Олимпийских игр, чемпионатов мира, Гран-при и выборочных международных соревнований завершившегося и предыдущего сезонов.

Лидером среди женщин осталась олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019 россиянка Алина Загитова (4510 баллов). Вторую строчку заняла японка Сатоко Мияхара (3459). Тройку лучших замкнула еще одна российская спортсменка, бронзовая медалистка ЧМ-2019 Евгения Медведева (3384).

Первая спортивная пара тоже из России. Это серебряные призеры Игр в командном турнире и двукратные серебряные призеры ЧМ Евгения Тарасова и Владимир Морозов (4042 балла). Им уступают французы Ванесса Джеймс - Морган Сипре (3709) и вторая наша пара Наталья Забияко - Александр Энберт (3696).