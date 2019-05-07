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07.05.2019,  
12:02
Текст:  Алексей Брусилов

Российские "Тайфун-К" потеснили броневики из США в Узбекистане

В Узбекистане на полигоне "Чирчик" в рамках проведения соревнований по танковому биатлону среди подразделений национальной армии прошел военный парад. На данном мероприятии впервые продемонстрированы КамАЗ-53949 "Тайфун-К" российского производства. Судя по бортовым номерам, эта техника уже находится в строевых частях.

До недавнего времени основными бронированными автомобилями в вооруженных силах бывшей советской республики были американские Oshkosh M-ATV. Всего их поставлено более трехсот штук.

Кроме того, как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, Узбекистан и Турция подписали соглашение о сборке на одном из местных предприятий бронеавтомобилей Ejder Yalçın. Они также были показаны во время торжественного прохода техники.

Фото: Павлен Кононов/ РИА Новости
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"Большое внимание, уделяемое командованием вооруженных сил закупкам легкой колесной бронетехники, выглядит вполне разумно. Она хорошо приспособлена для боевых действий в данном регионе", - отмечает военный эксперт.

Российские полноприводные двухосные КамАЗ-53949 прошли боевую проверку в Сирии и отличаются высоким уровнем защиты.

Полная масса такого бронеавтомобиля может достигать 16 000 кг. На них устанавливают 350-сильные шестицилиндровые дизельные двигатели, благодаря чему машины могут развивать максимальную скорость более 105 км/ч.

Разработаны несколько модификаций. Кроме образца, способного вместить 10 бойцов, существует санитарная версия. Также в минувшем году на международном военно-техническом форуме "Армия -2018" был впервые представлен вариант, вооруженный противотанковым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ".

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