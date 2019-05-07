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Рубрика: Спорт

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Хачанов прервал серию из пяти поражений
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 97(7855)
Первая ракетка России и 13-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов преодолел барьер первого круга турнира серии "Мастерс-1000" в Мадриде с призовым фондом мужской части соревнований более 7 миллионов евро.

Удачное начало в последнее время - большая проблема для нашего теннисиста, который потерпел четыре поражения подряд в стартовых матчах в Мюнхене, Барселоне, Монте-Карло и Майами. До этого был вылет на стадии четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. Учитывая этот проигрыш Рафаэлю Надалю, неудачная серия россиянина достигла пяти матчей.

Сербский теннисист Новак Джокович лидирует в рейтинге ATP уже 250 недель

В Мадриде победа тоже далась Хачанову нелегко. Он отдал первый сет испанцу Хауме Мунару, который занимает 61-е место в рейтинге и получил wild card. Вторую партию Карен вытащил на тай-брейке и в итоге за 3 часа 3 минуты завершил встречу в свою пользу - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

За выход в третий круг Хачанов поспорит либо с молдаванином Раду Алботом, либо с испанцем Фернандо Вердаско.

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