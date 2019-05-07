8 мая, среда, "Матч ТВ"
21.50. Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч. "Аякс" (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Арена"
13.00-23.00. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Мадриде (Испания). Прямая трансляция.
9 мая, четверг, "Матч ТВ"
21.50. Футбол. Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч. "Валенсия" (Испания) - "Арсенал" (Англия). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 1"
21.50. Футбол. Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч. "Челси" (Англия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Арена"
13.00-18.25, 22.30. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Мадриде. Четвертьфиналы. Прямая трансляция.
10 мая, пятница, Первый
17.00. Хоккей. Чемпионат мира в Словакии. Россия - Норвегия. Группа "В" в Братиславе. Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
13.55. Футбол. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) - "Ростов". Прямая трансляция.
17.05. Хоккей. ЧМ. Финляндия - Канада. Группа "А" в Кошице. Прямая трансляция.
21.05. Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция. Группа "В". Прямая трансляция.
"Матч Премьер"
11.25. Футбол. Чемпионат России. "Оренбург" - "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция.
16.25. Футбол. Чемпионат России. "Анжи" (Махачкала) - "Арсенал" (Тула). Прямая трансляция.
18.45. Футбол. Чемпионат России. "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Игра"
21.05. Хоккей. ЧМ. США - Словакия. Группа "А". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Арена"
17.30. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Мадриде. Первый полуфинал. Трансляция в записи.
21.00. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Мадриде (Испания). Второй полуфинал. Прямая трансляция.
11 мая, суббота, "Матч ТВ"
13.05. Хоккей. ЧМ. Швейцария - Италия. Группа "В". Прямая трансляция.
21.05. Хоккей. ЧМ. Словакия - Финляндия. Группа "А". Прямая трансляция.
"Матч Премьер"
13.55. Футбол. Чемпионат России. "Енисей" (Красноярск) - "Краснодар". Прямая трансляция.
16.25. Футбол. Чемпионат России. "Ахмат" (Грозный) - "Крылья Советов" (Самара). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 2"
21.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Милан". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Игра"
13.05. Хоккей. ЧМ. Дания - Франция. Группа "А". Прямая трансляция.
17.05. Хоккей. ЧМ. Латвия - Австрия. Группа "В". Прямая трансляция.
19.35. Хоккей. ЧМ. Германия - Великобритания. Группа "А". Трансляция в записи.
21.05. Хоккей. ЧМ. Норвегия - Чехия. Группа "В". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Арена"
22.55. Теннис. Турнир WTA в Мадриде. Финал. В записи.
12 мая, воскресенье, "Матч ТВ"
13.05. Хоккей. ЧМ. Россия - Австрия. Группа "В". Прямая трансляция.
16.00. Формула-1. Гран-при Испании. Гонка. Прямая трансляция.
18.25. Футбол. Чемпионат России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.
21.05. Хоккей. ЧМ. Великобритания - Канада. Группа "А". Трансляция в записи.
"Матч Премьер"
16.25. Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Уфа". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 1"
13.55. Футбол. Чемпионат Шотландии. "Глазго Рейнджерс" - "Селтик". Прямая трансляция.
16.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Челси". Прямая трансляция.
18.55. Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Майнц". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 2"
16.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон". Прямая трансляция.
19.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.
21.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Ювентус". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Игра"
13.05. Хоккей. ЧМ. США - Франция. Группа "А". Прямая трансляция.
17.05. Хоккей. ЧМ. Италия - Швеция. Группа "В". Прямая трансляция.
19.35. Хоккей. ЧМ. Дания - Германия. Группа "А". Трансляция в записи.
21.05. Хоккей. ЧМ. Латвия - Швейцария. Группа "В". Прямая трансляция.