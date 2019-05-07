Специальный редакционный проект
10-26
мая 2019
Спорт
07.05.2019 21:53
Текст: Илья Трисвятский

Где будем смотреть

Чемпионат мира по хоккею с участием сборной России пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Фото: Reuters Чемпионат мира по хоккею с участием сборной России пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Фото: Reuters
Чемпионат мира по хоккею с участием сборной России пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Фото: Reuters

8 мая, среда, "Матч ТВ"

21.50. Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч. "Аякс" (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

13.00-23.00. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Мадриде (Испания). Прямая трансляция.

9 мая, четверг, "Матч ТВ"

Фото: РИА Новости
Как иностранные гости Евро-2020 смогут въехать в РФ

21.50. Футбол. Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч. "Валенсия" (Испания) - "Арсенал" (Англия). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

21.50. Футбол. Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч. "Челси" (Англия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

13.00-18.25, 22.30. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Мадриде. Четвертьфиналы. Прямая трансляция.

10 мая, пятница, Первый

17.00. Хоккей. Чемпионат мира в Словакии. Россия - Норвегия. Группа "В" в Братиславе. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) - "Ростов". Прямая трансляция.

17.05. Хоккей. ЧМ. Финляндия - Канада. Группа "А" в Кошице. Прямая трансляция.

21.05. Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция. Группа "В". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

11.25. Футбол. Чемпионат России. "Оренбург" - "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция.

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Анжи" (Махачкала) - "Арсенал" (Тула). Прямая трансляция.

18.45. Футбол. Чемпионат России. "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

21.05. Хоккей. ЧМ. США - Словакия. Группа "А". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

17.30. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Мадриде. Первый полуфинал. Трансляция в записи.

21.00. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Мадриде (Испания). Второй полуфинал. Прямая трансляция.

11 мая, суббота, "Матч ТВ"

13.05. Хоккей. ЧМ. Швейцария - Италия. Группа "В". Прямая трансляция.

Фото: Елена Афонина / ТАСС
"Зенит" досрочно стал чемпионом России

21.05. Хоккей. ЧМ. Словакия - Финляндия. Группа "А". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Енисей" (Красноярск) - "Краснодар". Прямая трансляция.

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Ахмат" (Грозный) - "Крылья Советов" (Самара). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

21.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Милан". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

13.05. Хоккей. ЧМ. Дания - Франция. Группа "А". Прямая трансляция.

17.05. Хоккей. ЧМ. Латвия - Австрия. Группа "В". Прямая трансляция.

19.35. Хоккей. ЧМ. Германия - Великобритания. Группа "А". Трансляция в записи.

21.05. Хоккей. ЧМ. Норвегия - Чехия. Группа "В". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

22.55. Теннис. Турнир WTA в Мадриде. Финал. В записи.

12 мая, воскресенье, "Матч ТВ"

13.05. Хоккей. ЧМ. Россия - Австрия. Группа "В". Прямая трансляция.

16.00. Формула-1. Гран-при Испании. Гонка. Прямая трансляция.

18.25. Футбол. Чемпионат России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.

21.05. Хоккей. ЧМ. Великобритания - Канада. Группа "А". Трансляция в записи.

"Матч Премьер"

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Уфа". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Первый канал покажет матчи сборной России на ЧМ по хоккею

13.55. Футбол. Чемпионат Шотландии. "Глазго Рейнджерс" - "Селтик". Прямая трансляция.

16.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Челси". Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Майнц". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

16.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон". Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.

21.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Ювентус". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

13.05. Хоккей. ЧМ. США - Франция. Группа "А". Прямая трансляция.

17.05. Хоккей. ЧМ. Италия - Швеция. Группа "В". Прямая трансляция.

19.35. Хоккей. ЧМ. Дания - Германия. Группа "А". Трансляция в записи.

21.05. Хоккей. ЧМ. Латвия - Швейцария. Группа "В". Прямая трансляция.