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07.05.2019 16:31
Рубрика: Культура

Сергей Лазарев провел первую репетицию на сцене Expo Tel Aviv

Текст: Александр Алексеев
Уже через день после прибытия на "Евровидение" Сергей Лазарев впервые представил концертную версию песни Scream.

Артист был во всем белом и вновь, как и в 2016-м году, не обошелся без необычных декораций. Теперь он появился якобы из приоткрытой двери, причем была использована сложная система видеопроекций и зеркальных панелей, благодаря чему казалось, что на сцене поют сразу несколько Лазаревых…

В номере, как ожидается, будут участвовать и две танцовщицы.
Видео: Сергей Лазарев сдал анализы перед "Евровидением"

Сам же Сергей Лазарев прокомментировал Первую репетицию на своей странице в Instagram:

- Ну что же! Вот и официальный отрывок первой репетиции!!! Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!

При этом настроение у артиста было замечательное, а иногда, пока не звучала музыка, он даже общался с коллегами и болельщиками, оказавшимися во время этой репетиции в зрительном зале Expo Tel Aviv.

Впереди еще несколько репетиций на сцене, во время которых окончательно будут решены все вопросы по звуку, свету, режиссуре номера и телевизионным планам, с которых он будет транслироваться в полуфинале. Ну и надеемся, в финале.

Напомним

"Евровидение"-2019 пройдет в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019
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