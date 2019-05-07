Сергей Лазарев провел первую репетицию на сцене Expo Tel Aviv

Артист был во всем белом и вновь, как и в 2016-м году, не обошелся без необычных декораций. Теперь он появился якобы из приоткрытой двери, причем была использована сложная система видеопроекций и зеркальных панелей, благодаря чему казалось, что на сцене поют сразу несколько Лазаревых…
В номере, как ожидается, будут участвовать и две танцовщицы.
Сам же Сергей Лазарев прокомментировал Первую репетицию на своей странице в Instagram:
- Ну что же! Вот и официальный отрывок первой репетиции!!! Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!
При этом настроение у артиста было замечательное, а иногда, пока не звучала музыка, он даже общался с коллегами и болельщиками, оказавшимися во время этой репетиции в зрительном зале Expo Tel Aviv.
Впереди еще несколько репетиций на сцене, во время которых окончательно будут решены все вопросы по звуку, свету, режиссуре номера и телевизионным планам, с которых он будет транслироваться в полуфинале. Ну и надеемся, в финале.
Напомним
"Евровидение"-2019 пройдет в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая.
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Ну что же! Вот и официальный отрывок Первой репетиции!!! Мало пока что понятно из этого видео))) но сразу раскрывать всех секретов и не надо)) Мы очень рассчитываем на вашу поддержку! ❤️ So here is the video of the first rehearsal! We enjoyed it! Did u!? Hope for your support ! #Scream #Russia #SergeyLazarev ❤️