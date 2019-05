Кажется, никогда еще подготовка к конкурсу в России не проходила в обстановке такой секретности. Болельщики ждали, что Сергей Лазарев наконец исполнит живьем песню Scream на российской Pre-Party "Евровидения" 24 апреля ("Евровидение" в этом году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая). Но он даже не вышел на сцену, хотя большинство зрителей купили билеты, чтобы посмотреть именно на него.

Зато на 15 минут заехал на ужин к 11 участникам "Евровидения", решившим поддержать официальную российскую вечеринку. Раздал вместе с помощниками подарочные наборы: икру, грибы, водку, мед и шоколадки. И исчез подальше от посторонних глаз. Мы узнали, куда именно.

Сергей Лазарев решил не ездить в промотуры по Европе, куда его приглашали, по разным оценкам, от 8 до 12 стран. Хотя это отличный способ заранее полюбиться зарубежным зрителям, которые могли бы проголосовать за него уже в полуфинале и финале (Дима Билан, к примеру, не вылезал из промотуров две недели и в итоге занял первое место в 2008 году).

Но Сергей Лазарев предпочел остаться в Москве.

Скрывает место своих репетиций, а вход в зал контролируется усиленной охраной. Такой не было ни у кого. Как заявил его продюсер Филипп Киркоров: "Ни одна мышка не проскочит и не увидит подробности нашего номера"...

Тайна была раскрыта только 7 мая, когда Лазарев вышел на первую репетицию на сцене Expo Tel Aviv. Декорации были спланированы, заказаны и изготовлены в Израиле как раз к этой дате. Артист во всем белом появился якобы из приоткрытой двери, причем была использована сложная система видеопроекций и зеркальных панелей, благодаря чему казалось, что на сцене поют сразу несколько Лазаревых. Музыка была оформлена электронной "грозой", на сцене били молнии, хлестал ливень, сверху прилетали кометы...

Подробности кратких выходных артиста тоже не раскрывают. Но известно, что Лазарев - большой любитель отдыха на даче. А еще очень уважает фитнес и спортивные залы. Значит, скорее всего, окажется именно там...

И вот что еще нам удалось узнать у Сергея Лазарева про его участие в "Евровидении".

...О том, почему он едет в Тель-Авив с неформатной для конкурса песней

- Вы говорите, что песня "неформатная" для конкурса? (в самом деле - аранжировка у Scream, то бишь "Крика", скажем так, непростая, мотивчик нехуковый, и вряд ли вы запомните мелодию так быстро, что вам сразу же захочется подпевать. - Прим. ред.). Так это ж и здорово! С другой песней я бы и не поехал - не хотелось быть копией самого себя. Если бы я сделал форматную композицию типа You Are the Only One, это было бы дико скучно для всех. Подумали бы: это то же самое, что было в 2016-м, где рост? Нет, Scream - это другой уровень, другой полет. Эта песня вне времени и модных тенденций. Вокально песня Scream очень сложна, в том числе для подпевания. Мне нравится, что она выделяется среди других.

Подробности своего выступления Сергей Лазарев держал в секрете до последнего. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

...Какие главные трудности поджидают его на "Евровидении"

- Я знаю, что огромное количество фанатов "Евровидения" меня ждет на конкурсе. Думаю, что я заручился их поддержкой. Мне это нужно, потому что во второй раз выступать сложнее. Но это тот конкурс, на который хочется возвращаться, несмотря на то, что это дикий стресс.

...Кого возьмет с собой для моральной поддержки

- Я думал о том, чтобы взять с собой сына Никитку, и даже забронировал для него билеты, но сейчас думаю, что, наверное, будет безопаснее ему оставаться здесь. И мне спокойнее, потому что иначе на арене я буду думать, где он, что с ним, кто с ним, буду волноваться больше о безопасности своего ребенка, чем о выступлении... Я вообще никого из родственников не беру. По опыту 2016 года я планирую выключать телефоны, ничего не вижу, никого не слышу, фокусируюсь исключительно на выступлении.

Кто соперники

В конкурсе примет участие 41 страна. В начале года их было 43, но затем Болгария и Украина отказались. Первая - из-за того, что дорого, поскольку нужно платить взнос за участие и телетрансляцию. Сколько именно?! ЕВС держит в секрете.

А Украина не приедет из-за того, что национальный отбор, по словам ее представителя, оказался "слишком политизирован". Хотя сами киевские организаторы его и политизировали: потребовали от выигравшей его певицы Maruv, чтобы та согласовывала с ними любое свое действие на сцене, да и все слова в интервью. А главное - письменно отказалась от гастролей в России. Но Маruv этого делать не стала, хотя и хотела поехать на "Евровидение".

А затем такой же контракт предлагали участникам, занявшим последующие за ней места. И все отказались! В том числе и KAZKA, популярная в России благодаря видеоклипу "Плакала". Ехать на конкурс стало практически некому, и чтобы не дождаться того, что подписывать кабальный и политически нацеленный контракт откажутся друг за другом уже абсолютно все участники национального отбора, на Украине сделали хорошую мину при плохой игре: отказались от поездки в Тель-Авив! Хотя Maruv вполне могла бы этот конкурс и выиграть благодаря своему артистическому магнетизму, шарму, прекрасному голосу и эффектному шоу. Да и песня у нее была раскованная, динамичная. Хорошая. Про "Сирен". Мы услышали ее на двух аншлаговых концертах в России, в апреле. Да, Maruv - новая звезда с постсоветского пространства. И талант ее - мирового уровня. Огорчившись по поводу собственного неучастия в "Евровидении", певица сообщила, что будет переживать в Тель-Авиве за нашего Сергея Лазарева.

Что предрекают букмекеры

По их мнению, лидер - голландец Дункан Лоуренц с песней Arcade. Сергей Лазарев занимает 2-е место. На третьем - швед Джон Лундвик с песней Too Late For Love. На 4-м - швейцарец Лука Ханни с раскованным и жарким треком She Got Me, в котором соединены хип-хоп и элементы арабской музыкальной культуры.

Кстати

$1 300 000 за две песни

Впервые на "Евровидении" выступит звезда такого уровня, как Мадонна. Переговоры с организаторами она вела долго. И в итоге получит за "гостевое" выступление в финале 1 миллион 300 тысяч долларов. За две песни: Like A Virgin и пока не названный сингл из готовящегося альбома. Причем Мадонна выбила для себя и прилет с командой из 160 человек! И где такое было видано?!

Но некоторые приедут на конкурс как раз для того, чтобы увидеть именно ее.

Победы

Наши - в тройке

2000 г., Стокгольм. Алсу - 2-е место.

2003 г., Рига. Группа "t.A.T.u" - 3-е место.

2006 г., Афины. Дима Билан - 2-е место.

2007 г., Хельсинки. Группа "Серебро" - 3-е место.

2008 г., Белград. Дима Билан - 1-е место.

В 2012 г., Баку. "Бурановские бабушки" - 2-е место.

2015 г., Вена. Полина Гагарина - 2-е место.

2016 г., Стокгольм. Сергей Лазарев - 3-е место.

В прошлом году в Лиссабоне Юлия Самойлова не прошла в финал, но ее участие в конкурсе само по себе было победой.