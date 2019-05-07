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07.05.2019 19:55
Рубрика: Экономика

Ледниковый период

Сколько стоит попасть на Северный полюс
Текст: Евгений Гайва
В мае стартует сезон арктических круизов, большинство мест на судах уже выкуплено. Новинками этого года станут туры класса "люкс" по Северному морскому пути и круизы "Шотландия - Шпицберген".
Тур на полюс престижен и волнующ. Но вокруг полюса только небо и лед. Фото: РИА Новости Тур на полюс престижен и волнующ. Но вокруг полюса только небо и лед. Фото: РИА Новости
Тур на полюс престижен и волнующ. Но вокруг полюса только небо и лед. Фото: РИА Новости

Число туристов, желающих отправиться в арктическое путешествие, постоянно растет. Расписание туров формируется на год вперед, а как только появляется предложение об очередном круизе, особенно по Севморпути, места раскупаются мгновенно, говорят туроператоры.

Ледокол уходит в тур

В среднем в каждом арктическом туре участвует по 100-150 человек, это оптимальное число, чтобы быстро и часто высаживаться на берег. Проходят такие туры только летом, с мая по август, зимой путь закрыт непроходимыми льдами. А в межсезонье - весной и осенью, можно отправиться в короткое путешествие, например, к южным территориям архипелага Шпицберген. Каждый период интересен по-своему. В начале июня, например, лед еще достаточно крепкий, значит, больше шансов увидеть белых медведей на льдине. А в сентябре в основном едут смотреть северное сияние. Когда теплые слои воздуха сталкиваются с холодными, небо пылает невероятными огнями, рассказывает исполнительный директор компании "Клуб путешествий "Special" Анастасия Кирейшина.

Туроператоры предлагают несколько стандартных туров, хотя стандартными их можно назвать лишь условно. Арктический туризм - далеко не массовое направление, скорее эксклюзивное.

Круизы в русскую Арктику продаются по всему миру. Часто бывают французские группы, датские. Россияне часто в меньшинстве

Круизы стартуют каждую неделю. Отправиться можно в небольшое плавание к архипелагу Шпицберген или Земле Франца-Иосифа. По сути, это экскурсия на несколько дней. Можно пойти в экспедицию посерьезнее - на ледоколе в обход Земли Франца-Иосифа, Шпицбергена, Гренландии, Исландии, острова Ян-Майен. Конечной точкой такого путешествия будет Северный полюс. Есть уникальный продукт - круиз на атомном ледоколе "50 лет Победы" на Северный полюс, говорит гендиректор круизной компании "Poseidon Expeditions" Марина Власова. Такие круизы занимают примерно неделю, в год их бывает всего пять или шесть.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Самые длительные и редкие туры - по Северному морскому пути от Мурманска до Анадыря. Круиз может занять около месяца. Был период, когда по Севморпути пять лет вообще никто не ходил, говорит Кирейшина. Туристы каждый день на лодках высаживаются на берег, если только он не занят моржами - тогда посмотреть на них предлагают из лодок.

На борту обычная развлекательная программа проходит вечером. А в течение дня в основном гостям предлагают научно-познавательные лекции. На борту историки, геологи, морские биологи, полярные путешественники рассказывают туристам об истории, флоре, фауне, геологии региона. Если за бортом что-то интересное, на открытую палубу пассажиров приглашают по громкой связи. "Многие путешественники посещают архипелаг Земля Франца-Иосифа для наблюдения за арктическими птицами и морскими животными. Побывав на Шпицбергене, можно оказаться сразу в нескольких экосистемах: огромные скалы с гнездящимися птицами, тундра с северными оленями и полярными лисами, многовековые ледники", - рассказывает Власова.

Путешественники могут наблюдать за белыми медведями в естественных условиях, а в сезон - даже увидеть медведицу с медвежатами. Восточная Гренландия привлекает туристов самой красивой системой фьордов Скорсби и самыми большими в Северном полушарии айсбергами. Также это лучшее место для наблюдения за северным сиянием.

Дело на миллион

Арктика привлекает искушенных туристов. Круизы в русскую Арктику продаются по всему миру. Российские компании работают с зарубежными контрагентами, а те поставляют туристов. Часто бывают французские группы, датские. Россияне в таких турах часто в меньшинстве.
С одной стороны, сказывается стоимость. Например, в сентябре-октябре самый простой недельный тур на паруснике на Шпицберген будет стоить от 3,5 тысячи евро. В сезон экспедиция обойдется уже примерно в 10 тысяч евро. Путешествия класса "люкс" начинаются от 29 тысяч долларов за человека за 12-дневную программу.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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С другой стороны, играет роль слабая информированность о турах. "Далеко не каждый, кто может позволить себе подобное путешествие по финансовым соображениям, знает, что в Арктику можно отправиться пассажиром на круизном судне и подробно изучить регион", - говорит Власова. Для привлечения иностранных туристов имеет смысл продлить период безвизового пребывания пассажиров круизных судов с 72 часов до 10 суток и упростить разрешительные процедуры для посещения, добавляет она.

В перспективах арктического туризма уверены даже те туроператоры, которые пока не работают на этом рынке. "Арктический туризм очень интересен, у него есть большой потенциал при правильном продвижении", - говорит представитель туроператора TUI Лариса Аханова. - Мы также думаем над предложением таких продуктов в будущем".

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