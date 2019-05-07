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07.05.2019 17:50
Рубрика: Спорт

СМИ: ЦСКА продаст Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро

Текст: Данила Жиляев
Фото: AP Photo/Kerstin Joensson Фото: AP Photo/Kerstin Joensson
Фото: AP Photo/Kerstin Joensson

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может продолжить карьеру в "Зените". Как утверждает Чемпионат.com, столичный клуб готов рассмотреть возможность продажи одного из лидеров команды.

Фото: Reuters
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По данным источника, "Зенит" достаточно давно проявляет интерес к натурализованному бразильцу, и ЦСКА готов обсудить возможную сделку. Однако армейцы намерены выручить за Марио не менее 30 миллионов евро.

Отмечается, что сам Фернандес не горит желанием покидать ЦСКА. Но он готов пойти на такой шаг в том случае, если его об этом попросит лично президент клуба Евгений Гинер. С учетом непростой турнирной ситуации армейцев возможная выгодная продажа лидера может действительно пойти на пользу клубу, и не исключено, что Гинер обратится к Фернандесу с соответствующей просьбой.

Вероятно, все будет зависеть от того, попадет ли ЦСКА в Лигу чемпионов по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата России. За три тура до финиша армейцы идут на четвертом месте, отставая от занимающего третью строчку "Краснодара" на один балл. Напомним, что по итогам этого сезона команда, которая финиширует на третьем месте в РПЛ, попадет в Лигу чемпионов - правда, в квалификационный раунд.

В том случае, если "красно-синим" это удастся, вопрос продажи Фернандеса, судя по всему, будет отложен до лучших времен. А вот если москвичи все же не попадут в Лигу чемпионов и, соответственно, лишатся шансов на призовые, полагающиеся за выступление в главном европейском клубном турнире, не исключен вариант, при котором Марио команду покинет, а ЦСКА рассмотрит возможность возвращения Вячеслава Караваева, в настоящее время выступающего за голландский "Витесс", который возглавляет, что любопытно, экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий.

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