Медики рассказали о потенциальной опасности солнцезащитных средств

Солнцезащитные средства стали обязательной частью отпускной программы. Более того, врачи рекомендуют наносить их и в городе, чтобы избежать фотостарения и защитить кожу от меланомы. Однако американские специалисты предупредили, что компоненты этих средств излишне поглощаются организмом.

Предупреждение опубликовало американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA). Исследование было посвящено поглощению кожей и всем организмом активных компонентов солнцезащитного крема. Специалисты использовали 4 наиболее популярных среди потребителей продукта. В эксперименте приняло участия 24 взрослых. Подробности опубликованы в JAMA Network.

У каждого участника эксперимента в течение недели было взято 30 анализов крови. Оказалось, что адсорбция активных веществ после 4 дней использования средств очень высокая. Речь идет, в частности, об оксибензоне - это ультрафиолетовый фильтр.

Исследования показали, что оксибензон способен нарушать гормональные структуры у людей. Это вещество было обнаружено в грудном молоке, моче, крови и амниотической жидкости (околоплодных водах).

Специалисты говорят, что результаты исследования пока что не показательны: требуются дополнительные испытания, чтобы доказать безопасность (или небезопасность) этих проникающих ингредиентов. Однако сейчас очевидно, что уровни поглощения этих веществ превышают пороговые значения, установленные FDA. Но дерматологи призывают не отказываться от солнцезащитных средств. Пока что риск воздействия солнечных лучей превышает известный потенциальный риск, связанный с этими ингредиентами.