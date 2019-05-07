Новости

У Дома профсоюзов в Одессе неизвестные сожгли памятные таблички 17:20
Россия станет спецгостем книжной ярмарки в Салониках 17:05
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар 17:04
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре 16:56
Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов" 16:56
Мединский объяснил, почему в РФ разрешили прокат фильма "Курск" 16:53
На Волгоградском проспекте изменят схему движения 16:49
Валерий Гергиев выступил с оркестром на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах 16:45
В подмосковном Петрищеве построят новый музей Зои Космодемьянской 16:42
В Германии сокращается число неграмотных 16:35
Зариф озвучил условия пересмотра Ираном участия в СВПД 16:32
На Алтае пресекли контрабанду амурских тигров 16:29
В школе Курска обрушился потолок 16:16
Петербургские власти поддержат непризнанных блокадников 16:13
На севере Италии по делу о коррупции арестован соратник Берлускони 16:07
В Волгограде директора лифтовой компании раздавил лифт 16:07
Возрожденный Tagaz Aquila стал героем Top Gear 16:06
Священное пламя: у стен Кремля провели профилактику горелки Вечного огня 16:05
В Дагестане машина насмерть сбила телеведущую Тамиллу Абдулаеву 16:05
Психолог рассказала, как пережить развод 16:01
В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки 16:00
Жителей Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании 15:53
Более 20 стран впервые написали "Диктант Победы" 15:52
Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов 15:40
Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 16:37
Рубрика: В мире

Пошла не за тем президентом

США досрочно меняют посла на Украине
Текст: Павел Дульман
Государственный департамент США досрочно, за три месяца до окончания командировки, отзывает посла на Украине Мари Йованович, оказавшуюся ключевой фигурой так называемого "Украинагейта", набирающего силу у нее на родине. Накануне она экстренно вылетела в Вашингтон, но обещала вернуться к 11 мая, чтобы окончательно покинуть страну (с 2001 по 2004 годы Йованович была заместителем посла и временным поверенным на Украине - "РГ") через девять дней, сразу после даты предполагаемой инаугурации Владимира Зеленского. Такое многозначительное совпадение многие в Киеве восприняли, как намерение Вашингтона полностью перезагрузить свою политику на украинском направлении, и дать новому президенту нового посла.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Но все-таки в случае с Йованович, интерес Трампа к Украине носит прикладной, внутриполитический характер. Она, напомним, была назначена на свой пост при Бараке Обаме, курировала создание антикоррупционной вертикали, в том числе работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Именно через эту структуру за океан попали документы, в подлинности которых есть сомнения, приведшие, в конце концов, бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в тюрьму. То есть, Украина и посол США в этой стране, дали старт скандалу вокруг якобы существовавшей связи Трампа с Россией, который закончился бесплодным расследованием специального прокурора Мюллера.

Фото: iStock
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией

Сегодня оправданный и движимый жаждой мести Трамп, вводит в свой лексикон слово "Украинагейт", и вряд ли, в этой связи, Йованович дома ожидает  повышение по службе - скорее ее ждут походы на допросы. Тем более что, по слухам, до Трампа донесли нелицеприятные и пренебрежительные высказывания посла о главе государства, допущенные уже после его избрания.

Еще одной жертвой ротации дипломатов, как сообщают некоторые СМИ, может стать специальный представитель Госдепа Курт Волкер, слишком активно поддерживавший Порошенко во время избирательной кампании. Разгромно проиграв выборы, Порошенко поставил под сомнение  компетентность и этого выходца из окружения покойного сенатора Маккейна, как дипломата и аналитика.

Еще месяц назад в Госдепе утверждали, что Йованович отбудет полный срок

Имя нового посла на Украине в Вашингтоне пока не называют, но сам по себе внезапный отзыв - а еще месяц назад в Госдепе утверждали, что Йованович отбудет полный срок - только дополняет картину турбулентности, подчиненной, впрочем, некой логике и закономерностям. Речь о череде отставок и кадровых перемещений, ежедневно производимых все еще действующим президентом Порошенко. Так, он отправил в отставку главу Национального совета по телерадиовещанию Юрия Артеменко - главного государственного " инквизитора" в сфере СМИ, закрывавшего недостаточно украиноязычные радиостанции и оказывавшего административное давление на оппозиционные телеканалы и издания. По мнению украинских экспертов, видный националист Артеменко так часто нарушал законы и конституцию по приказу Порошенко, что возбуждение против него уголовного дела - вопрос практически решенный. Вероятно поэтому, как утверждают местные СМИ, чиновник сразу после отставки покинул территорию страны. На его место по президентской квоте Порошенко назначил главу департамента информационной политики своей администрации президента Владимира Горковенко, отвечавшего за работу со средствами массовой информации - главного "черного пиарщика" страны, по описанию  украинских коллег. Есть важный юридический нюанс: президент Зеленский не сможет уволить этого ставленника Порошенко в течение пяти лет, и тот, пусть и частично, сохранит контроль над украинскими СМИ.

Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины

Такой же логикой руководствуется Порошенко, устроив накануне ротацию командования украинских войск на Донбассе: с одной стороны, Зеленский не сможет требовать с бывшего командира "объединенных сил" Сергея Наева отчета о ситуации на фронте. С другой стороны, новому командующему Александру Сырскому, под чьим руководством  украинские силовики хаотично бежали из Дебальцево, будет нечего новому верховному главнокомандующему рассказать. И совсем как попытка спрятать важного свидетеля выглядит увольнение начальника личной президентской охраны Юрия Федорова, исполнявшего конфиденциальные поручения Порошенко, в том числе курировавшего движение "черного нала" через администрацию. О его местонахождении также ничего не известно.

Фото: EPA
Верховная рада ставит избранному президенту Украины свои условия

Сам же Порошенко сейчас активно уклоняется от похода в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о "расстреле майдана". Вчера он повторно не явился на допрос, чем вызвал неудовольствие руководителя Управления специальных расследований Сергея Горбатюка - человека для украинских правоохранительных органов уникального, всерьез претендующего на пост генерального прокурора. В хорошем смысле законник, антипод Юрия Луценко, он стал чемпионом по написанию жалоб на самоуправство руководства, и сохранял  беспристрастность в расследовании, избегая даже формулировки "революция достоинства", как не юридической. Его роль, статус и перспективы, в структуре Генеральной прокуратуры сейчас стремительно растут. Впрочем, Юрий Луценко, тоже пока не собирается покидать свой пост: именно он "слил" Трампу руководство НАБУ и посла Йованович, попутно обвинив ее в давлении на себя, и потому рассчитывает на снисходительность Вашингтона. Заметим, что хотя низкая социальная ответственность - родовой признак подавляющего большинства украинских политиков, бывший комсомольский функционер Луценко, поменявший не одну партию и покровителя, на их фоне выглядит гением предательства. Поэтому нельзя исключать, что он еще сформулирует обвинительное заключение и для Петра Порошенко - своего друга, кума и благодетеля.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

В мире США В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец