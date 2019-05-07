Государственный департамент США досрочно, за три месяца до окончания командировки, отзывает посла на Украине Мари Йованович, оказавшуюся ключевой фигурой так называемого "Украинагейта", набирающего силу у нее на родине. Накануне она экстренно вылетела в Вашингтон, но обещала вернуться к 11 мая, чтобы окончательно покинуть страну (с 2001 по 2004 годы Йованович была заместителем посла и временным поверенным на Украине - "РГ") через девять дней, сразу после даты предполагаемой инаугурации Владимира Зеленского. Такое многозначительное совпадение многие в Киеве восприняли, как намерение Вашингтона полностью перезагрузить свою политику на украинском направлении, и дать новому президенту нового посла.

Но все-таки в случае с Йованович, интерес Трампа к Украине носит прикладной, внутриполитический характер. Она, напомним, была назначена на свой пост при Бараке Обаме, курировала создание антикоррупционной вертикали, в том числе работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Именно через эту структуру за океан попали документы, в подлинности которых есть сомнения, приведшие, в конце концов, бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в тюрьму. То есть, Украина и посол США в этой стране, дали старт скандалу вокруг якобы существовавшей связи Трампа с Россией, который закончился бесплодным расследованием специального прокурора Мюллера.

Сегодня оправданный и движимый жаждой мести Трамп, вводит в свой лексикон слово "Украинагейт", и вряд ли, в этой связи, Йованович дома ожидает повышение по службе - скорее ее ждут походы на допросы. Тем более что, по слухам, до Трампа донесли нелицеприятные и пренебрежительные высказывания посла о главе государства, допущенные уже после его избрания.

Еще одной жертвой ротации дипломатов, как сообщают некоторые СМИ, может стать специальный представитель Госдепа Курт Волкер, слишком активно поддерживавший Порошенко во время избирательной кампании. Разгромно проиграв выборы, Порошенко поставил под сомнение компетентность и этого выходца из окружения покойного сенатора Маккейна, как дипломата и аналитика.

Еще месяц назад в Госдепе утверждали, что Йованович отбудет полный срок

Имя нового посла на Украине в Вашингтоне пока не называют, но сам по себе внезапный отзыв - а еще месяц назад в Госдепе утверждали, что Йованович отбудет полный срок - только дополняет картину турбулентности, подчиненной, впрочем, некой логике и закономерностям. Речь о череде отставок и кадровых перемещений, ежедневно производимых все еще действующим президентом Порошенко. Так, он отправил в отставку главу Национального совета по телерадиовещанию Юрия Артеменко - главного государственного " инквизитора" в сфере СМИ, закрывавшего недостаточно украиноязычные радиостанции и оказывавшего административное давление на оппозиционные телеканалы и издания. По мнению украинских экспертов, видный националист Артеменко так часто нарушал законы и конституцию по приказу Порошенко, что возбуждение против него уголовного дела - вопрос практически решенный. Вероятно поэтому, как утверждают местные СМИ, чиновник сразу после отставки покинул территорию страны. На его место по президентской квоте Порошенко назначил главу департамента информационной политики своей администрации президента Владимира Горковенко, отвечавшего за работу со средствами массовой информации - главного "черного пиарщика" страны, по описанию украинских коллег. Есть важный юридический нюанс: президент Зеленский не сможет уволить этого ставленника Порошенко в течение пяти лет, и тот, пусть и частично, сохранит контроль над украинскими СМИ.

Такой же логикой руководствуется Порошенко, устроив накануне ротацию командования украинских войск на Донбассе: с одной стороны, Зеленский не сможет требовать с бывшего командира "объединенных сил" Сергея Наева отчета о ситуации на фронте. С другой стороны, новому командующему Александру Сырскому, под чьим руководством украинские силовики хаотично бежали из Дебальцево, будет нечего новому верховному главнокомандующему рассказать. И совсем как попытка спрятать важного свидетеля выглядит увольнение начальника личной президентской охраны Юрия Федорова, исполнявшего конфиденциальные поручения Порошенко, в том числе курировавшего движение "черного нала" через администрацию. О его местонахождении также ничего не известно.

Сам же Порошенко сейчас активно уклоняется от похода в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о "расстреле майдана". Вчера он повторно не явился на допрос, чем вызвал неудовольствие руководителя Управления специальных расследований Сергея Горбатюка - человека для украинских правоохранительных органов уникального, всерьез претендующего на пост генерального прокурора. В хорошем смысле законник, антипод Юрия Луценко, он стал чемпионом по написанию жалоб на самоуправство руководства, и сохранял беспристрастность в расследовании, избегая даже формулировки "революция достоинства", как не юридической. Его роль, статус и перспективы, в структуре Генеральной прокуратуры сейчас стремительно растут. Впрочем, Юрий Луценко, тоже пока не собирается покидать свой пост: именно он "слил" Трампу руководство НАБУ и посла Йованович, попутно обвинив ее в давлении на себя, и потому рассчитывает на снисходительность Вашингтона. Заметим, что хотя низкая социальная ответственность - родовой признак подавляющего большинства украинских политиков, бывший комсомольский функционер Луценко, поменявший не одну партию и покровителя, на их фоне выглядит гением предательства. Поэтому нельзя исключать, что он еще сформулирует обвинительное заключение и для Петра Порошенко - своего друга, кума и благодетеля.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"