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07.05.2019 18:06
Рубрика: В мире

Кто кого обложит

США и Китай готовятся к торговым маневрам
Текст: Роман Маркелов
Возможный срыв торговой сделки между США и Китаем может негативно повлиять на финансовые рынки развивающихся стран, включая российский, опасаются аналитики. Окончательные параметры завершения торговой войны между двумя странами остаются туманными, но могут проясниться к 10 мая.

США и Китай в прошлом году ввели в несколько раундов взаимные повышенные пошлины, затронувшие импорт на несколько сотен миллиардов долларов. В декабре страны договорились о перемирии, но дедлайн для соглашения по тарифам неоднократно переносился. Была отложена и запланированная на март встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Фото: Reuters
Торговая сделка Китая и США оказалась под угрозой из-за "твитов" Трампа

В прошлые выходные Трамп повысил ставки в противостоянии. Он написал в Twitter, что переговоры между США и Китаем продвигаются слишком медленно и что уже 10 мая США намерены повысить с 10 до 25 процентов пошлины на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов, а также обложить пошлинами в размере 25 процентов оставшийся импорт из Китая (еще на 325 миллиардов долларов). Министр финансов США Стивен Мнучин отмечал, что переговоры с Китаем были завершены на 90 процентов, но на выходных китайская сторона решила пересмотреть согласованные ранее формулировки в тексте соглашения, напоминают аналитики Sberbank CIB. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Китай может отказаться от участия в торговых переговорах, запланированных на эту неделю в Вашингтоне, однако торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что прибытие китайской делегации ожидается в четверг, 9 мая.

Если сторонам не удастся достигнуть договоренностей и тарифы будут введены, вероятно усиление бегства инвесторов из рисковых активов, пишут аналитики банка "Санкт-Петербург". Есть риск существенной коррекции и фондового рынка США, поэтому едва ли Трамп пойдет на жесткие меры, считают они. Вероятно, решение о введении тарифов будет принято с условием, что пошлины вступят в силу не сразу - это даст сторонам время, чтобы договориться.

Еще накануне можно было рассматривать угрозы Трампа как тактику ведения переговоров с позиции силы, но сейчас сценарий срыва сделки увеличивается, полагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. На фоне сезонной слабости акций в мае новости смогут сгенерировать коррекцию рынков, в том числе и нефтяного, соглашается он. Но нельзя исключать, что в последний момент договоренность будет достигнута: Трампу необходимы козыри в борьбе за переизбрание, Китаю нужна стабильность в отношениях с основным торговым партнером, говорит аналитик.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Экономика ВЭД Торговые войны
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