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07.05.2019 16:18
Рубрика: Происшествия

Суд продлил арест экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна

Текст: Иван Егоров
Басманный суд продлил до 13 июня срок содержания под стражей бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого обвиняют в мошенничестве. До этой же даты установлен и срок следствия по делу, которое длится уже почти год.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Сам Шестун выступал в суде по видеоконференц связи из больницы "Матроской тишины".

Выступая с ходатайством о продлении ареста, следователь опроверг слухи о якобы клинической смерти экс-главы Серпуховского района. По его словам, в своих письмах Шестун дал указание распространить в подконтрольных СМИ информацию, порочащую честь правоохранительных и следственных органов и судебной системы.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В частности, как сообщил представитель СК РФ Роман Видюков, не так давно была распространена информация о клинической смерти Шестуна, что он попал в реанимацию, ему делали укол адреналина в сердце. Однако в медицинских документах указано, что ему был нанесен нашатырь на виски и проведена разъяснительная беседа о необходимости приема пищи. Ранее супруга Шестуна рассказала, что ее муж потерял сознание во время допроса и в знак протеста голодает уже больше двух месяцев. При этом представитель прокуратуры пояснил суду, что никакую голодовку Шестун не соблюдает и активно питается.

С 19 марта по 14 апреля ему поступило шесть непродуктовых передач, однако, по словам прокурора, он договорился с сокамерниками, что они будут получать от его родственников продуктовые посылки: шоколад, лук, яблоки, морковь, мясо - всего 27 кг различных продуктов. Кроме того, прокурор заявил, что Шестун мешает расследованию, симулируя психическое расстройство и срывая следственные действия. По словам прокурора, он принял таблетки для понижения давления на очередной очной ставке со свидетелем, вследствие чего упал в обморок. В ответ бывший глава района назвал слова следователя и прокурора "враньем и вредительством".

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