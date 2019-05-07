Новый закон дал Федеральной службе судебных приставов полномочия организовать розыск должника на территории всех стран СНГ. Теперь алиментщика найдут и в ближнем за-рубежье.

Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, новые нормы направлены на повышение эффективности розыска граждан. По его словам, теперь российские судебные приставы смогут проводить исполнительно-розыскные действия совместно с компетентными органами иностранных государств, а также запрашивать у них различную необходимую информацию.

"У судебных приставов появляется возможность напрямую взаимодействовать с компетентными органами других государств по осуществлению своих полномочий, что упрощает и ускоряет процедуры по розыску должников и ответчиков по гражданским делам, исполнению судебных решений и защите законных интересов взыскателей", - подчеркнул он.

Правоохранители стран СНГ создали единую систему розыска - межгосударственный розыск. Естественно, на территории своей страны действуют только местные компетентные органы. Но единая информационная система позволяет накапливать данные, оперативно рассылать запросы и поручения. Так что если беглого преступника найдут в соседней стране, его задержат и отправят под конвоем назад. Теперь воспользоваться подобной системой смогут и судебные приставы.

За год приставы нашли 81,3 тысячи должников, объявленных в розыск

"Межгосударственный розыск объявляется в случаях, когда меры розыска, предпринятые государством - инициатором розыска, не привели к установлению или задержанию разыскиваемого. При этом имеются основания предполагать, что разыскиваемое лицо выехало или намеревалось выехать в другое государство СНГ, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагаемые меры позволят быстрее находить должника на территории стран СНГ: приставы получат возможность использовать базу данных полиции. Важно также, что новые полномочия позволят эффективно осуществлять розыск ребенка, неправомерно вывезенного одним из родителей на территорию какой-либо из стран СНГ".

По данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев прошлого года ведомство разыскало 61 ребенка. Это всегда печальные истории: семья распадается, родители начинают буквально воевать за детей. Нередко кто-то пытается прятать ребенка, чтобы другой родитель не смог дотянуться. В таком случае приставам приходится начинать розыск. Теперь проще станет вернуть ребенка из-за границы, если кто-то из родителей уехал с ним в какую-то страну СНГ.

Нередко приставы ищут не только людей, но и имущество. Сам должник налицо, но где спрятаны его богатства, не говорит. В таком случае тоже нужен розыск. Например, за восемь месяцев приставы разыскали 5,1 тысячи автомобилей, общая стоимость - 1,8 миллиарда рублей. После принятия закона машины должников будут искать и в СНГ.