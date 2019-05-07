Судья Сергей Карасев получил назначение на полуфинал Лиги Европы

Российский арбитр Сергей Карасев вошел в судейскую бригаду, которая обслужит ответный матч полуфинала Лиги Европы между испанской "Валенсией" и английским "Арсеналом". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Карасев станет резервным арбитром в этой встрече. Возглавит же бригаду голландец Данни Маккели, помогать ему будут соотечественники Марио Дикс и Хессел Стегстра, дополнительные ассистенты - также представители Нидерландов Деннис Хиглер и Кампхейс Йохем.

В нынешнем сезоне Карасев работал на двух матчах Лиги Европы, и оба раза - в качестве главного арбитра. Сначала он судил встречу раунда плей-офф квалификации турнира между кипрским АЕКом и словацким "Тренчином" (3:0). А после его бригада обслуживала матч группы F между испанским "Бетисом" и греческим "Олимпиакосом" (1:0), в той игре Карасев показал игрокам обеих команд в общей сложности 10 желтых карточек.

Также стоит отметить, что в текущем сезоне самый известный российский арбитр получал назначение и в Лиге чемпионов - он работал на матче группы Н между итальянским "Ювентусом" и швейцарским "Янг Бойз". Там он показал три желтые карточки и еще один "горчичник", который стал для игрока "Янг Бойз" Мохамеда Али вторым за игру.

Возвращаясь к противостоянию "Валенсии" и "Арсенала", напомним, что первая встреча этих команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась победой "канониров" 3:1. Ответный матч пройдет 9 мая в Валенсии и начнется в 22:00 по московскому времени.