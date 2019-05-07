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07.05.2019 21:39
Рубрика: Спорт

Света ушла в тень

Теннисистка Кузнецова проиграла в Мадриде
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(7856)
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг престижного турнира в Мадриде, призовой фонд которого составляет семь миллионов евро.

Кузнецова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах - 6:7 (4:7), 6:2, 3:6. Соперницы провели на корте больше двух часов. Теперь счет их личного противостояния - 4:1 в пользу Бенчич.

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Однако швейцарка отдала должное сопернице.

- Матч получился непростым, но прошел на высочайшем уровне. Света сыграла просто здорово, несмотря на то что недавно вернулась после травмы, - цитирует Бенчич официальный сайт тура. - Я рада за нее, но все же мне бы не хотелось, чтобы она хорошо играла в матчах против меня. Я довольна матчем и тем, что победила Кузнецову на грунте. Не думаю, что такое еще повторится.

Напомним, что в 2009 году Светлана Кузнецова выигрывала грунтовый "Большой шлем" в Париже. А в Мадриде она доходила до финала в 2012-м.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
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