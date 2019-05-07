Священное пламя: у стен Кремля провели профилактику горелки Вечного огня

В канун празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники "Мосгаза" проверили работу горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Вечный огонь горит уже 52 года. За это время проверки механизма, которые регулярно проводит "Мосгаз", превратились в настоящий ритуал. Огонь негасим благодаря трем запальникам горелки, которые обеспечивают стабильное горение пламени в любую погоду. Ни ветер, ни дождь, ни снег не могут затушить это пламя.

Во время профилактических работ пламя переносят на временную горелку с помощью специального факела, а затем возвращают обратно на звезду мемориала. Работу горелки проверяют раз в месяц, а еще перед некоторыми государственными праздниками, включая День Победы.

