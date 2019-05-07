Ученые разгадали тайну 5000-летней братской могилы в Польше

Международная группа ученых смогла разгадать тайну массового захоронения людей бронзового века, которую обнаружили возле деревни Кошице на юге Польши в 2011 году, сообщает Science. Братская могила возрастом пять тысяч лет была связана с культурой шаровидных амфор и содержала останки 15 убитых мужчин, женщин и детей.

Еще тогда ученые увидели, что все люди убиты ударами по голове, но при этом бережно уложены и захоронены вместе с весьма дорогими предметами обихода. Исследователи выдвигали разные версии убийства, но помог углеродный и генетический анализ тел.

Оказалось, что массовое убийство произошло между 2880 и 2776 годами до нашей эры. Все мертвые принадлежали к одной "расширенной" семье. Причем матери были похоронены вместе со своими детьми, а братья и сестры были размещены рядом друг с другом. Отцы и другие старшие родственники мужского пола явно пропали из группы.

По всей видимости, старшие мужчины просто сбежали из группы, предварительно уничтожив и захоронив всех своих родственников.

Мертвые принадлежали к культуре шаровидной амфоры в Центральной Европе. Свое название они получили в честь глиняных сосудов, которые изготовляли (много амфор также было погребено вместе с останками). При этом убитые были соседями демографически отличной культуры боевых топоров (или "культуры шнуровой керамики").

Нам мало что известно о взаимоотношениях этих групп, но некоторые исследователи предполагают, что по мере распространения культуры последних по всей Европе конкуренция за ресурсы часто переходила в насилие. Вероятно, самые боеспособные члены семьи просто решили избавиться от родственников, чтобы повысить свои собственные шансы на выживание.