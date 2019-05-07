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07.05.2019,  
13:52
Текст:  Алексей Моисеев

Танкового "ракетного монстра" Golan-1000 снова бросили в бой в Сирии

Штурмовая реактивная установка Golan-1000 поддержит своей огневой мощью действия подразделений 4-й танковой дивизии в Северной Хаме. В этом районе сирийская армия ведет активные действия против формирований террористов.

Фотография переброшенной на линию фронта этой во многом уникальной боевой машины, прозванной "ракетным монстром", снова появились в Сети.

Фото: Новости Узбекистана \ youtube.com
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Более шести месяцев Golan-1000 не попадал в объективы фотокамер. В ноябре прошлого года он был задействован на вулканическом плато Ас-Сафа, где шло ожесточенное сражение с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Тогда правительственным войскам удалось одержать победу, не последнюю роль в которой сыграло использование Golan. После этого о нем ничего не было слышно.

Первая информация о создании данной реактивной системы появилась в апреле прошлого года. Ее демонстрация тогда вызвала большой резонанс. И понятно почему - заявленные характеристики впечатляют: калибр ракет составляет 500 мм, а вес каждой - почти полтонны. Правда, дальность стрельбы составляет всего 1500 м.

Как предполагают военные эксперты, платформой для реактивной установки послужил так называемый "ходовой тренажер вождения", использовавшийся для подготовки механиков-водителей Т-72. Некоторое количество таких машин находилось в элитной 4-й танковой дивизии. Во время войны они задействовались как тягачи, а один экземпляр решили превратить в мощную штурмовую машину.

После первого показа Golan-1000 в течение длительного времени шла доводка, происходило накопление мощных боеприпасов. Осенью были проведены испытания, которые сочли успешными. По всей видимости, успехи боев на Ас-Сафа правительственные войска намерены повторить и сейчас.

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