Турция отказалась от ограничительных мер для российской металлопродукции

Турция прекратила специальное расследование, проводимое в отношении стальной продукции происхождением, в том числе, из России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"По итогам разбирательства турецкой стороной принято единогласное решение о завершении расследования без введения каких-либо ограничений в связи с отсутствием резкого и значительного роста импорта стальной продукции на турецкий рынок, а также серьезного ущерба или угрозы причинения такого ущерба турецким производителям", - отметил он.

И добавил, что минпромторг принял активное участие в расследовании. Удалось сохранить российские поставки стальной продукции на турецкий рынок в среднем на сумму более 1,5 млрд долларов.

Турция является одним из стратегических рынков для российских металлургических компаний. Поставки туда составляют в среднем более 30% от совокупного экспорта российской стальной продукции.