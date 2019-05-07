У дешевого Xiaomi Redmi 7 появился мощный конкурент за 6000 рублей

Компания ZTE представила новый смартфон Blade A7, который может стать конкурентом популярному бюджетному устройству Redmi 7 от Xiaomi. У девайсов много общего, основным отличием является отсутствие дактилоскопического сканера у новинки от ZTE.

Blade A7 оснащен процессором MediaTek Helio P60, работающим в связке с 2 или 3 гигабайтами ОЗУ. 6-дюймовый TFT-дисплей поддерживает разрешение 1560x720 пикселей. В каплевидном вырезе дисплея размещена 5-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.4.

ZTE Blade A7 with Helio P60 SoC Launched for Rs 6,000 in China



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Что касается основной камеры, то ее разрешение составит 16 мегапикселей, а над улучшением снимков работает искусственный интеллект, распознающий сцену и выставляющий наиболее подходящие параметры съемки. Аппарат поддерживает установку двух SIM-карт.

Стоимость ZTE Blade A7 в модификациях на 2/32 Гб и 3/64 Гб составит 599 и 699 юаней соответственно (5800 и 6800 рублей). Что мешало компании немного увеличить цену и добавить сканер отпечатка пальца - непонятно. Это явно добавило бы устройству конкурентоспособности.

Для сравнения - бюджетный Redmi 7 стоит в официальном магазине от 9990 рублей.