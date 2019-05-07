В Бресте ожидают послание от защитника легендарной крепости из Уфы

Для встречи ветеранов Великой Победы в Союзном государстве любые расстояния преодолимы. Даже в свои 99 лет легендарный защитник Брестской крепости - один из трех оставшихся в живых - уфимец Ришат Исмагилов в канун 74-ой годовщины Великой Победы сможет передать свое приветствие белорусским друзьям.

Правда, видеозапись послания участника обороны привезет на белорусскую землю накануне праздничной даты его внучатый племянник депутат Государственной думы РФ Ильдар Бикбаев, сообщили БЕЛТА в руководстве Бреста. Российский парламентарий встретится с сотрудниками мемориального комплекса, примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Уроженец далекого Башкортостана, уточнили в местном музее, служил радистом роты связи 455-го стрелкового полка, дислоцированного в Брестской крепости. "Мы знали, что война начнется рано или поздно, сегодня или завтра, и первый удар встретим мы", - вспоминал июньские дни 1941 года Ришат Салихович. Уже через несколько дней осады Исмагилова и еще двух солдат отправили для установления связи с командованием. И до этого, рассказывал ветеран, радистов направляли за линию фронта, но успешно выполнить боевую задачу не удавалось никому.

Исмагилов "родился в рубашке": он смог найти командира дивизии и доложить о положении в крепости. За это задание молодого бойца наградили орденом Отечественной войны II степени. Много было впереди боев и наград у мужественного защитника Родины. В боях он был тяжело ранен, долго восстанавливал силы в госпиталях. На двух костылях вернулся домой.

Всю жизнь героический защитник Брестской крепости посвятил народному образованию и воспитанию счастливой семьи. Вместе с супругой - Сарвой Газизовной - они воспитали шестерых детей, четверо из которых уже стали докторами наук.

Сейчас, по данным сотрудников бессмертной цитадели, помимо Ришата Исмагилова брестчане поддерживают связь со своим земляком Петром Котельниковым и Владимиром Казьминым из города Шахты в Ростовской области.

"Любая весточка от защитников, об их жизни для нас очень важна. Поддерживаем связь с ними, их детьми, внуками", - рассказала заместитель директора мемориального комплекса Лариса Бибик. День Победы в Бресте, пояснила она, отметят масштабным шествием "Беларусь помнит". Колонна проследует по проспекту Машерова к Брестской крепости, где состоятся митинг, церемония возложения цветов к Вечному огню и плитам мемориала.

У северных ворот крепости пройдет музыкальный марафон "Цветы Победы". Еще одной знаковой площадкой празднеств станет парк культуры и отдыха. А в Барановичском районе в этот день откроют после реконструкции памятник погибшим воинам и землякам в агрогородке Подгорная.