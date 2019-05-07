В мире
07.05.2019 13:29
Текст: Юрий Сизов

В Бресте ожидают послание от защитника легендарной крепости из Уфы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Для встречи ветеранов Великой Победы в Союзном государстве любые расстояния преодолимы. Даже в свои 99 лет легендарный защитник Брестской крепости - один из трех оставшихся в живых - уфимец Ришат Исмагилов в канун 74-ой годовщины Великой Победы сможет передать свое приветствие белорусским друзьям.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Правда, видеозапись послания участника обороны привезет на белорусскую землю накануне праздничной даты его внучатый племянник депутат Государственной думы РФ Ильдар Бикбаев, сообщили БЕЛТА в руководстве Бреста. Российский парламентарий встретится с сотрудниками мемориального комплекса, примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Уроженец далекого Башкортостана, уточнили в местном музее, служил радистом роты связи 455-го стрелкового полка, дислоцированного в Брестской крепости. "Мы знали, что война начнется рано или поздно, сегодня или завтра, и первый удар встретим мы", - вспоминал июньские дни 1941 года Ришат Салихович. Уже через несколько дней осады Исмагилова и еще двух солдат отправили для установления связи с командованием. И до этого, рассказывал ветеран, радистов направляли за линию фронта, но успешно выполнить боевую задачу не удавалось никому. 

Фото: Роман Щербенков/РГ
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Исмагилов "родился в рубашке": он смог найти командира дивизии и доложить о положении в крепости. За это задание молодого бойца наградили орденом Отечественной войны II степени. Много было впереди боев и наград у мужественного защитника Родины. В боях он был тяжело ранен, долго восстанавливал силы в госпиталях. На двух костылях вернулся домой. 

Всю жизнь героический защитник Брестской крепости посвятил народному образованию и воспитанию счастливой семьи. Вместе с супругой - Сарвой Газизовной - они воспитали шестерых детей, четверо из которых уже стали докторами наук.

Сейчас, по данным сотрудников бессмертной цитадели, помимо Ришата Исмагилова брестчане поддерживают связь со своим земляком Петром Котельниковым и Владимиром Казьминым из города Шахты в Ростовской области.

Фото: Роман Щербенков
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"Любая весточка от защитников, об их жизни для нас очень важна. Поддерживаем связь с ними, их детьми, внуками", - рассказала заместитель директора мемориального комплекса Лариса Бибик. День Победы в Бресте, пояснила она, отметят масштабным шествием "Беларусь помнит". Колонна проследует по проспекту Машерова к Брестской крепости, где состоятся митинг, церемония возложения цветов к Вечному огню и плитам мемориала. 

У северных ворот крепости пройдет музыкальный марафон "Цветы Победы". Еще одной знаковой площадкой празднеств станет парк культуры и отдыха. А в Барановичском районе в этот день откроют после реконструкции памятник погибшим воинам и землякам в агрогородке Подгорная. 

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