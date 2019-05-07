Новости

У Дома профсоюзов в Одессе неизвестные сожгли памятные таблички 17:20
Россия станет спецгостем книжной ярмарки в Салониках 17:05
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар 17:04
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре 16:56
Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов" 16:56
Мединский объяснил, почему в РФ разрешили прокат фильма "Курск" 16:53
На Волгоградском проспекте изменят схему движения 16:49
Валерий Гергиев выступил с оркестром на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах 16:45
В подмосковном Петрищеве построят новый музей Зои Космодемьянской 16:42
В Германии сокращается число неграмотных 16:35
Зариф озвучил условия пересмотра Ираном участия в СВПД 16:32
На Алтае пресекли контрабанду амурских тигров 16:29
В школе Курска обрушился потолок 16:16
Петербургские власти поддержат непризнанных блокадников 16:13
На севере Италии по делу о коррупции арестован соратник Берлускони 16:07
В Волгограде директора лифтовой компании раздавил лифт 16:07
Возрожденный Tagaz Aquila стал героем Top Gear 16:06
Священное пламя: у стен Кремля провели профилактику горелки Вечного огня 16:05
В Дагестане машина насмерть сбила телеведущую Тамиллу Абдулаеву 16:05
Психолог рассказала, как пережить развод 16:01
В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки 16:00
Жителей Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании 15:53
Более 20 стран впервые написали "Диктант Победы" 15:52
Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов 15:40
Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 16:35
Рубрика: В мире

В Германии сокращается число неграмотных

Текст: Юрий Ершов

У министерства образования Германии появился повод гордиться собой. Благодаря его усилиям число неграмотных и полуграмотных взрослых граждан страны сократилось на 1,3 миллиона человек.

Об этом свидетельствует обнародованное во вторник исследование социологической службы LEO 2018, проведенное по заказу министерства образования.

Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки. Причем 52,6 процента из них - это люди, для которых немецкий является родным языком. Остальные реципиенты (2,9 миллиона) - граждане с миграционными корнями, из которых почти 78 процентов в состоянии читать сложные тексты и писать.

Фото: pixabay.com
Вопрос обязательного донорства органов расколол Германию

В целом не очень радостная статистика на само деле обнадеживает. По сравнению с аналогичным исследованием  2011 года слабое умение или полное неумение писать и читать показали 7,5 миллиона опрошенных.  Теперь же число неграмотных и полуграмотных сократилось на 1,3 миллиона человек.

"Серьезный успех системы образования" - так прокомментировала новые данные министр образования ФРГ Аня Карличек в интервью информационному агентству DPA.

При этом министр отметила, что необходимо продолжать действовать в том же направлении. Особое внимание, подчеркнула она, надо уделить взрослым немцам, которым труднее "вновь садиться за парты", чем молодым, а также мигрантам.

Примечательно, что 62,3 процента опрошенных, считают авторы исследования, несмотря на слабое знание немецкого языка, могут трудоустроиться без проблем.

Кстати

В ходе исследования летом 2018 года были опрошены около 7200 говорящих по-немецки  взрослых в возрасте от 18 до 64 лет.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец