В Германии сокращается число неграмотных

У министерства образования Германии появился повод гордиться собой. Благодаря его усилиям число неграмотных и полуграмотных взрослых граждан страны сократилось на 1,3 миллиона человек.

Об этом свидетельствует обнародованное во вторник исследование социологической службы LEO 2018, проведенное по заказу министерства образования.

Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки. Причем 52,6 процента из них - это люди, для которых немецкий является родным языком. Остальные реципиенты (2,9 миллиона) - граждане с миграционными корнями, из которых почти 78 процентов в состоянии читать сложные тексты и писать.

В целом не очень радостная статистика на само деле обнадеживает. По сравнению с аналогичным исследованием 2011 года слабое умение или полное неумение писать и читать показали 7,5 миллиона опрошенных. Теперь же число неграмотных и полуграмотных сократилось на 1,3 миллиона человек.

"Серьезный успех системы образования" - так прокомментировала новые данные министр образования ФРГ Аня Карличек в интервью информационному агентству DPA.

При этом министр отметила, что необходимо продолжать действовать в том же направлении. Особое внимание, подчеркнула она, надо уделить взрослым немцам, которым труднее "вновь садиться за парты", чем молодым, а также мигрантам.

Примечательно, что 62,3 процента опрошенных, считают авторы исследования, несмотря на слабое знание немецкого языка, могут трудоустроиться без проблем.

Кстати

В ходе исследования летом 2018 года были опрошены около 7200 говорящих по-немецки взрослых в возрасте от 18 до 64 лет.