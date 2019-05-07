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07.05.2019 14:36
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Ханчжоу пройдет 3-я международная выставка чайной индустрии

С 15 по 19 мая в городе Ханчжоу пройдет 3-я международная выставка чайной индустрии, - сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В выставке примут участие более 1,5 тысячи китайских чайных производителей и 176 крупных зарубежных заказчиков из более чем 27 стран и регионов мира, включая Британию, Новую Зеландию, Шри-Ланку, Малайзию, Индию, Японию и Южную Корею. Об этом сообщил секретарь Оргкомитета международной ЭКСПО чайной индустрии и глава департамента рынка и информатизации при Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Кэ.

В выставке чайной индустрии примут участие более 1,5 тысячи производителей и 176 крупных заказчиков из более чем 27 стран. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В выставке чайной индустрии примут участие более 1,5 тысячи производителей и 176 крупных заказчиков из более чем 27 стран. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В выставке чайной индустрии примут участие более 1,5 тысячи производителей и 176 крупных заказчиков из более чем 27 стран. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Девиз предстоящей ЭКСПО - "Чай и мир во благо развития совместного использования". В ходе выставки будет открыто 3125 стендов общей площадью 70 тысяч квадратных метров. Также пройдет ряд важных мероприятий: встреча министров сельского хозяйства Китая, стран Центральной и Восточной Европы, сельскохозяйственный и торгово-экономический форумы, "чайный диалог", международная конференция директоров чайных НИИ, международный саммит китайской чайной индустрии и другие.

К слову, на сегодня общая площадь чайных плантаций в Китае составляет около 3 миллионов гектаров. На Китай приходится 61 процент мировой площади. Объем производства чая в стране достигает более 2,6 миллионов тонн. По этому показателю Китай лидирует в мире - на его долю приходится около 45 процентов от всего мирового производства.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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