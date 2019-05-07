В испанском Кадисе за мэра агитируют карикатурами

Испания активно готовится к дню, который определит ее будущее. 26 мая в стране, помимо европейских, пройдут муниципальные и региональные выборы. От их результатов зависит, возникнут ли в ближайшие годы проблемы у центрального правительства, которое, кстати, еще не сформировано после парламентских выборов (победу на них одержали социалисты, однако им надо найти партнеров, чтобы приступить к созданию кабинета министров). В большинстве мест идет традиционная предвыборная кампания, однако в Кадисе в дело пошли уже карикатуры.

В городе появилось около 200 плакатов, изображающих действующего мэра Хосе Мариа Гонсалеса. И все они в его пользу. Анонимные художники изобразили его в виде Геркулеса, нарисованного на "гербе" города, играющим в мяч и даже в короне.

"Как странно видеть себя на таких прекрасных карикатурах. Как много творчества в Кадисе. Большое спасибо художникам, которым пришла эта идея и которые так талантливо подготовили этот сюрприз", - написал Гонсалес на своей странице в Twitter.

Авторами рисунков оказались шесть художников, хотя подписал свои работы только один из них - Педриполь. По его словам, которые приводит El Pais, иллюстраторы несколько дней назад решили на совершенно безвозмездной основе поддержать понравившегося им мэра.

Акция оказалась неожиданной даже для коалиции "Вперед, Кадис", членом которой является Гонсалес. Ее представители разыскали художников, чтобы поблагодарить их, и получили рисунки в подарок. Теперь политическая сила может использовать их сама на законной основе.

Интересно, что это не первый случай использования городского искусства в предвыборной кампании. В ноябре прошлого года улицы Севильи были заполнены граффити с изображением Терезы Родригес, лидера Андалусии. Также на выборах 2015 года коллектив художников поддержал кандидатуру Мануэлы Кармены в борьбе за пост мэра Мадрида.